Los daños que puede sufrir su carro por pasar resaltos a alta velocidad

Mantener una velocidad constante y lenta es necesario para reducir el impacto y proteger el sistema de suspensión. Foto: Pexels

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Pasar un resalto en la calle puede parecer una maniobra sin mayores consecuencias, en especial a los conductores con experiencia. Sin embargo, tomar mal un resalto y ocasionar un golpe fuerte puede terminar afectando algunas piezas del vehículo.

De acuerdo con Mitsubishi Motors Colombia, actualmente los vehículos se hacen modulares para que sean más fáciles de reparar. La suspensión de un vehículo automotor convencional está constituida por el chasis, sus amortiguadores, los muelles, los neumáticos, los rines, entre otros componentes.

“Todas estas partes se encargan de la estabilidad y la amortización del movimiento y conlleva a que estén comprometidos en el momento de absorber la energía que se libera al impactar contra un hueco o resalto”, señalan los expertos de la marca.

Según Carlos Badillo, experto de Renault, las llantas, rines y componentes de la suspensión son los primeros elementos que pueden recibir el impacto. En casos más fuertes, incluso pueden verse comprometidas partes ubicadas en la parte baja del carro, como el cárter del motor, el de la caja de cambios, el sistema de escape o algunos elementos de la estructura.

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¿Un carro bajo tiene más riesgo?

Para Badillo, la altura del vehículo sí puede marcar una diferencia, aunque no necesariamente significa que un determinado tipo de carro sea más propenso a sufrir daños en la suspensión.

El experto señala que los sistemas de suspensión están diseñados de acuerdo con las características y el uso previsto para cada vehículo. No obstante, un carro de menor altura queda más expuesto a golpes en componentes que normalmente no deberían recibir impactos.

“Si el carro es muy bajo, se pasa un resalto a alta velocidad o se utiliza en un terreno para el que no está diseñado, los riesgos se pueden ampliar”, explica Badillo.

Por ejemplo, al pasar un resalto a alta velocidad en un vehículo muy bajo, el golpe podría alcanzar el cárter del motor o el de la caja de cambios. También pueden verse afectados elementos del sistema de escape, como el silenciador y los tubos, además de algunas partes de la estructura o el chasis.

Por su parte, la empresa fintech R5 señala que pasar mal un resalto reduce hasta en un 50 % la vida útil de los amortiguadores. Por eso, pasar estos obstáculos a una alta velocidad puede generar gastos adicionales.

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Pablo Sáenz, piloto experto de la marca Michelin, destaca que la clave para cruzar correctamente un resalto es reducir la velocidad con anticipación y mantener una marcha constante al aproximarse. Esto previene frenadas bruscas que podrían desestabilizar el vehículo, además de reducir la tracción.

De acuerdo con Sáenz, al llegar al resalto a una velocidad moderada, el impacto sobre la suspensión es menor, facilitando un paso controlado. “Es importante evitar frenar o acelerar justo sobre el resalto, ya que estas acciones pueden causar pérdida de control y tracción, frenar encima podría dañar la suspensión y el sistema de frenos, mientras que acelerar al descender podría provocar rebotes indeseados”, enfatiza.

Según el experto, para atravesar un resalto de forma segura, se recomienda mantener una velocidad baja, idealmente entre 10 y 15 km/h, adaptada a la altura del resalto y a las condiciones de la suspensión del vehículo.