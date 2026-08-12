Trámite de cancelación de matrícula por pérdida total: así debe hacerlo en Bogotá

La cancelación de matrícula debe realizarse en la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá, por lo que es necesario agendar la cita correspondiente. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Cancelar la matrícula de un vehículo es un trámite que puede ser necesario por diferentes razones. Sin embargo, antes de realizarlo es importante conocer los requisitos, documentos y costos que debe tener en cuenta para evitar inconvenientes.

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Para llevar a cabo la cancelación de la matrícula de un vehículo, sea carro o moto, el propietario debe cumplir con una serie de requisitos.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, uno de ellos es estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), ya sea como persona natural o jurídica. Además, debe encontrarse a paz y salvo por multas relacionadas con infracciones a las normas de tránsito.

También debe estar al día con el pago del impuesto sobre vehículos automotores, información que es validada en la Secretaría Distrital de Hacienda.

En el caso de las personas jurídicas, se verifica el Certificado de Existencia y Representación Legal en el sistema RUES.

Otro de los requisitos está relacionado con el pago del trámite, que debe realizarse en el banco autorizado ubicado en los puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios.

Además, el vehículo debe estar al día en sus obligaciones tributarias de los últimos cinco años.

Si el propietario no puede realizar personalmente el trámite y decide delegarlo en otra persona, debe otorgarle el poder correspondiente. Este puede ser un poder especial mediante documento privado, un poder general expedido por escritura pública o un contrato de mandato.

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¿Qué documentos debe presentar?

Cédula de ciudadanía o contraseña para nacionales mayores de edad. Para menores de edad, tarjeta de identidad o contraseña. Para extranjeros mayores de edad: cédula de extranjería, pasaporte vigente o pasaporte vigente o Permiso por Protección Temporal (PPT), el cual se debe encontrar en original. En caso de contar con la cédula digital, la misma es verificada a través del aplicativo de la Registraduría Nacional.

Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado.

Licencia de tránsito del vehículo.

Placas del automotor.

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¿Cuánto cuesta y dónde se realiza el trámite?

La cancelación de matrícula debe realizarse en la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá, por lo que es necesario agendar la cita correspondiente.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad, la tarifa para la cancelación de matrícula de un carro o una moto en 2026 es de COP 30.900.