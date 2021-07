Mazda CX-30: precio, diseño y desempeño lo convirtieron un hito en Colombia

“La insonorización es sobresaliente. Es real. Son quienes lo ocupan y el sonido, sutil pero seguro, de un motor Skyactiv-G de 2,5 litros y sus 186 caballos de poder, los que cortan con esa calma”.

- Al Volante de…, en febrero de 2020.

Mazda es protagonista en la historia reciente del mercado automotor colombiano. CX-30, su SUV compacto, cuyo precio de entrada —es fundamental decirlo— supera los $80 millones ($84′700.000 para la versión Prime 4x2 mecánica), es, hasta junio de 2021, el carro más vendido en el país (4.969 unidades, a junio, señala Andemos).

Sorprende por donde se le mire, pero alejándose de las cifras de ventas, mercados y otros comportamientos económicos que bien podrían tener un espacio en diferentes secciones de este diario, compete resaltar aquellos detalles —enormes cualidades— que ofrece la referencia que más matriculas registró en los primeros seis meses del año.

Este ejercicio se realizó con la versión Grand Touring LX AT 2,5L AWD ($117’100.000), la de mayor equipamiento, y lo cierto es que esta alternativa tiene poco, o nada, que envidiarles a algunos SUV de entrada del segmento prémium. El habitáculo, sorpresivamente, está rodeado de materiales blandos y un cuidado superior, superlativo, prolijo y demás calificativos que pueden abarcar el hecho de que no hay un solo espacio, botón o compartimiento que no sea funcional y no entre en armonía con el diseño.

Sí, hay piano black en la consola central y puertas, y el tiempo inevitablemente marcará líneas sobre él. Sin embargo, su presencia se limita a algunas franjas puntuales, aunque no hay que escatimar en su cuidado.

El sistema de infoentretenimiento y su pantalla de 8,8” no es táctil y funciona según guíe una rueda ubicada bajo la palanca de cambios. Esto, a grandes rasgos, facilita su uso en movimiento, evitando que el conductor pierda su posición de manejo al, por ejemplo, cambiar de emisora o canción bien sea de su dispositivo móvil o del CD que haya insertado en la llamativa ranura para estos dispositivos que Mazda incluyó en el carro.

Es realmente notorio el cuidado con el detalle interior. El volante, tan sutil, estilizado y funcional (botones para radio, teléfono y control crucero) es, sin lugar a duda, el más llamativo de su segmento. Los asientos —qué no se puede decir de ellos— definen las palabras “agarre” y “sujeción”, aunque, claro está, al accionar el modo “sport”, estas cualidades se van a sacrificar ligeramente en pro del máximo desempeño del propulsor Skyactiv-G de 2,5 litros (186 hp, 25,7 kg-m de torque).

No sorprende que sea el modelo que más colombianos han elegido en 2021, cuando las vibraciones —tan comunes en la geografía y malla vial local, que usualmente invaden el habitáculo— se ven reducidas por esa disposición que el fabricante llamó Mazda Armonic Acoustics, que reduce los agujeros de la estructura para evitar dichas percepciones.

Tampoco lo hace cuando el consumo promedio en ciudad es de 37 a 42 kilómetros por galón de gasolina corriente (entre los 2.000 y 2.600 msnm). Mucho menos cuando en carretera la cifra se eleva de 53 a 56 km/galón. Claro, nunca sobra mencionarlo: esta cifra vería según tantos factores como conductores y geografías hay.

Mazda —que hace casi dos años, a través de Masaharu Kondo, gerente general de ventas globales y marketing, en medio del auge de los híbridos y eléctricos, dijo a este diario que “hay que prepararse para la combustión y la electrificación”— ofrece una opción cuyo motor “hace la combustión más eficiente en el tamaño adecuado” (Skyactiv). Esta idea se aterriza fácilmente al comparar sus consumos con los de, por ejemplo, los motores turbo de 1,0 litros —también en el mercado local—, con cifras realmente similares a las del CX-30.

No hay que pasar por alto sus dimensiones. Esos 4.395 mm de largo y 1.795 de ancho facilitan su maniobrar en lugares en los que se transita con reducidos campos de acción, como Bogotá y Medellín. Su arquitectura incluye una disposición correcta para cuatro pasajeros —el quinto, entre las plazas traseras, se topará con el túnel de transmisión— y siete bolsas de aire en todas sus versiones.

A la seguridad activa (ABS, EBD, BA, control dinámico de estabilidad y sistema control de tracción, entre otros) y pasiva (bolsas de aire, apoyacabezas y cinturones de seguridad de tres puntos, entre otros), Mazda le suma otra proactiva en la que incluye sistema inteligente de iluminación frontal, asistencia de permanencia en carril, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de tráfico cruzado trasero, entre otros.

Mazda es la estética misma. Desde Mazda2, pasando por CX-30 y CX-5, hasta llegar al icónico MX5 o Miata es evidente la presencia del diseño “Kodo”, que ve luz en las manos de artesanos japoneses que trabajan la arcilla hasta materializarla en cada una de estas líneas. Hay un lenguaje en común en cada vehículo de los japoneses.

Para este caso, puntualmente en el modelo AWD, hay llantas de rin 18 —17 para las otras versiones— y luces LED delanteras y traseras. El baúl, con capacidad para 295 litros, se abre y cierra de forma electrónica. Hay líneas, diseño y movimiento en cada centímetro del CX-30.

Sin importar en que posición de los “carros favoritos de los colombianos” termine el CX-30, hoy es correcto señalar que su desempeño logró que Mazda hiciera historia. Hoy, igualmente, es correcto decir que en Colombia el carro más vendido parte de los $84’700.000. Claro, la pregunta es, ¿por qué tantos conductores eligieron este vehículo? La respuesta está al volante de...