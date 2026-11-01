Mazda CX-30 S llega a Colombia: así es la nueva versión más económica del SUV

La nueva variante de entrada a la línea CX-30 conserva el tren motor ya conocido. Foto: Cortesía Mazda

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Una nueva versión de la Mazda CX-30 se suma al portafolio de la firma japonesa en Colombia. Se trata de la Mazda CX-30 S, la nueva versión de entrada que llega a complementar la oferta de uno de los carros más vendidos en Colombia durante 2026 -el segundo con mayores registros, puntualmente, con 6.961 unidades matriculadas a septiembre-.

La nueva variante de entrada a la línea CX-30 conserva el tren motor ya conocido. Así, usa el bloque Skyactiv-G de dos litros, con 153 caballos de potencia y un torque de 200 Nm. El tren motor se complementa con una transmisión de seis marchas.

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La nueva variante de entrada a la línea CX-30 conserva el tren motor ya conocido. Foto: Cortesía Mazda

Suma a su equipo tecnologías para la seguridad como el control dinámico de estabilidad, control de tracción, monitoreo de presión de los neumáticos, asistente de arranque en pendiente, señal de frenado de emergencia, entre otros.

Vale la pena señalar que a diferencia de algunas de las versiones de CX-30 que están disponibles en el mercado, la CX-30 S funciona con un tren motor a gasolina y no incorpora alguna tecnología de hibridación ligera.

Ahora bien, algunas de las características de la Mazda CX-30 S son la incorporación de tapicería en tela, asientos con ajuste manual, panel de instrumentos de 8” y conectividad con Android Auto por medio de cable.

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Así, la nueva Mazda CX-30 S se comercializa en Colombia un precio de COP 100.000.000.