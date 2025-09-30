Mazda reducirá 46% sus emisiones de CO2 para 2030: ¿en qué consiste su estrategia?

Este compromiso abarca las plantas y oficinas que la firma tiene en territorio japonés, responsables de cerca del 75% de las emisiones globales de la marca. Foto: EFE - SHAWN THEW

Mazda ha actualizado su hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono con un nuevo objetivo que marca un paso decisivo en su estrategia ambiental. La compañía japonesa anunció que, para 2030, reducirá sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 46% o más, en sintonía con las metas nacionales establecidas por Japón.

Este compromiso abarca las plantas y oficinas que la firma tiene en territorio japonés, responsables de cerca del 75% de las emisiones globales de la marca. La medida se integra dentro del plan corporativo que apunta a la neutralidad total en todos sus centros de producción en el mundo para 2035.

La actualización no se limita a un ajuste de cifras. Mazda la plantea como una estrategia flexible frente a la evolución de los combustibles alternativos y de las tecnologías energéticas. El objetivo es contar con un esquema de aprovisionamiento estable que permita sostener la operación industrial y, al mismo tiempo, avanzar en la reducción de emisiones.

Uno de los pilares de este plan será la implementación de un sistema de cogeneración de gas basado en gas natural derivado del GNL. Se trata de una tecnología ya probada en la industria, pero que en el caso de Mazda servirá como puente para una transición gradual hacia el uso de hidrógeno. La ventaja radica en que esta transición podrá hacerse con ajustes mínimos en la infraestructura existente.

La firma lo resume con una premisa clara: avanzar a la par de la sociedad en la adopción de combustibles neutros en carbono. En palabras de la compañía, se trata de “impulsar la propia descarbonización al mismo ritmo en que los combustibles limpios se generalicen en el mercado”.

Alianzas estratégicas y transición energética

Para avanzar en esta línea, Mazda colaborará con Kawasaki Heavy Industries en el desarrollo de las especificaciones del nuevo sistema. Su prioridad será obtener una alta eficiencia energética y una gestión optimizada de la energía, adaptada a la actividad de sus fábricas. Igualmente, promoverá esta transición en colaboración con los proveedores locales de energía Hiroshima Gas y Chugoku Electric Power.

El horizonte se amplía hacia 2050, año en el que Mazda busca lograr la neutralidad de carbono en toda su cadena de suministro. Para conseguirlo, trabaja en tres frentes: medidas de ahorro energético, incorporación de fuentes renovables y adopción de combustibles neutros en carbono. “Estos esfuerzos son parte del compromiso de la empresa de contribuir a una sociedad sostenible y próspera en colaboración con socios empresariales y comunidades locales”, comenta la marca.

Una nueva planta que marca un hito en la electrificación

Adicionalmente, el pasado 4 de septiembre Mazda firmó un acuerdo con la prefectura de Yamaguchi y la ciudad de Iwakuni para construir la nueva “Planta Iwakuni de Mazda Motor Corporation”. El proyecto, anunciado a comienzos de este año, contempla la construcción de una planta de módulos para celdas cilíndricas de baterías de iones de litio destinada a los carros de la marca.

La obra comenzará en noviembre y tiene previsto iniciar operaciones en el año fiscal 2027. Con esta decisión, Mazda vuelve a inaugurar una planta nacional después de más de tres décadas, ya que la última había sido la planta Hofu n.º 2 en 1992.

La compañía enmarca este movimiento dentro de su estrategia de electrificación con enfoque multisoluciones, que le permite adaptarse a la diversidad de necesidades de los clientes y a las regulaciones ambientales en constante evolución en todo el mundo.

De acuerdo con la Mazda, la planta de Iwakuni tendrá un renglón destacado en la expansión global de los productos electrificados de la marca. Allí se ensamblarán módulos de celdas cilíndricas suministradas por Panasonic Energy, que posteriormente se integrarán en paquetes de baterías. Más allá de su relevancia tecnológica, la compañía espera que esta instalación impulse el empleo local y aporte al desarrollo económico de la región, garantizando al mismo tiempo un entorno laboral seguro y de calidad.

