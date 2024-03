Motos crucero: estilo, comodidad y desempeño en las carreteras colombianas

Moto Crucero Harley Davidson Foto: Tomado de Harley Davidson

Las motocicletas crucero, también conocidas como “cruisers” en inglés, representan un tipo de motocicleta clásica reconocida por su potencia y su distintiva presencia en las carreteras. Para muchos, estas motocicletas evocan las imágenes de las películas clásicas ambientadas en Estados Unidos durante las décadas de los 40 y 50. Las motocicletas crucero fueron pioneras en la marca Harley Davidson, siendo esta la primera fabricante en introducirlas en el mercado. Sin embargo, en la actualidad, también se encuentran buenas opciones de otras marcas como Honda, BMW, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, entre otras.

Según Carlos Badilla, experto en motocicletas del Grupo Los Coches, las motos crucero ofrecen una posición de manejo única. Presentan asientos más bajos que los modelos convencionales, líneas aerodinámicas distintivas y manillares altos. La posición típica del piloto en una moto crucero implica tener los pies hacia adelante y las manos en una posición elevada, lo que permite mantener la espalda recta o ligeramente inclinada hacia atrás mejorando el control de la moto.

Este tipo de motocicletas, diseñadas principalmente para viajes largos en carreteras pavimentadas, se centran en proporcionar la máxima comodidad tanto al conductor como al pasajero. Por lo general, están equipadas con una amplia variedad de accesorios, como calefacción en los asientos y puños calefactables, e incluso cuentan con sistemas de entretenimiento como radios, todo con el fin de brindar un confort superior durante los viajes. Para el público en general, estas motocicletas destacan en cualquier carretera gracias a su imponente presencia.

Según Badillo, una característica destacada de estas motocicletas es el sonido de su motor, un rugido potente y profundo que acompaña a los pilotos en cada viaje. Las motos crucero son conocidas por su potencia, y cuentan con motores que varían desde 600 hasta 1100 cc, e incluso se pueden encontrar modelos con motores aún más poderosos, alcanzando hasta los 1800 cc.

Badillo también destaca que este tipo de motocicletas debido a su motor grande y su peso considerable, así como al tamaño y los accesorios adicionales, no son adecuadas para todo tipo de terrenos. Dadas su altura baja, están principalmente diseñadas para la conducción en carreteras, lo que limita su versatilidad: “Aunque se pueden utilizar para desplazamientos diarios, puede resultar incómodo maniobrarlas y disfrutarlas plenamente en ciudades como Bogotá”.

El experto menciona que estas motos crucero en su diseño se consideran como antiguas, pero hoy en día vienen equipadas con tecnología más avanzada que en el pasado. Sin embargo, no se encuentran entre las preferidas por el colombiano común. En Colombia, se prefieren las motos del segmento touring, que ofrecen aún más velocidad y un enfoque más multipropósito, siendo más cómodas tanto en entornos urbanos como en otros tipos de terreno.

Según Badillo, las carreteras colombianas no son ideales para este tipo de motocicletas, ya que estas tienden a permanecer pegadas al suelo y no pueden tomar las curvas tan rápidamente debido a su limitada inclinación, causada por su baja altura y peso. Además, no son adecuadas para caminos rurales debido a que sus suspensiones no ofrecen el mismo confort y tienden a ser un poco rígidas.

Los precios de las motos crucero varían mucho en función de sus características. Sin embargo, se pueden encontrar modelos asequibles considerando el rendimiento que ofrecen estos vehículos de dos ruedas desde los 40 millones en el mercado de segunda mano. Son fácilmente modificables, permitiendo cambios que van desde la pintura, cromados, tubo de escape y espejos, hasta la adición de compartimentos. Esto permite a cada propietario convertir su moto en una extensión única de su personalidad.

Camilo Corredor, experto y comprador de motos en Motocity, resalta que las motocicletas más icónicas a nivel mundial son las fabricadas por la marca estadounidense Harley Davidson, tanto por su historia como por su papel pionero en la industria. Sin embargo, otros fabricantes han presentado competidores de gran calidad que han ganado reconocimiento. En Colombia, estas alternativas suelen ser más asequibles que las “Harley”.

Kawasaki Vulcan´s

Corredor destaca la Vulcan S, una moto custom diseñada especialmente para el entorno urbano. Su propulsión se basa en el mismo motor de dos cilindros paralelos utilizado en su contraparte, la Versys 650. Con un diseño largo y bajo, y un asiento estrecho situado a tan solo 705 mm de altura, ofrece una ergonomía muy relajada que la hace ideal tanto para la ciudad como para paseos en carretera. Además, utiliza una combinación de llantas de 18″ en la parte delantera y 17″ en la trasera para garantizar agilidad y un comportamiento estable en carretera.

Según Corredor, esta moto se caracteriza en el mercado por su bastidor tubular de acero mejorado (también conocido como chasis de acero, es la estructura principal que sostiene los componentes de una motocicleta), que presenta un diseño compacto para su segmento y contribuye a que la Vulcan S sea fácil de conducir. Además, resalta el monoamortiguador trasero con bieletas y ajustable en precarga, cuyo tamaño le permite la colocación del escape bajo el motor. Este último aspecto constituye uno de los puntos diferenciales con respecto a las clásicas motos custom, que suelen emplear dos amortiguadores traseros.

De acuerdo con Corredor, la instrumentación de la moto combina un tacómetro analógico de alta tecnología con una pantalla LCD que proporciona una amplia gama de información crucial para viajes largos. Además, cuenta con un indicador ECO que informa al piloto sobre el estado del motor. Es importante destacar que no se puede acceder a ninguna función desde los botones de la piña, como los que se utilizan en los modelos de competición, los cuales suelen ofrecer funciones básicas de la moto.

La Vulcan S ofrece un acabado especial en dos tonalidades de gris exclusivas de la marca Kawasaki. Todos los demás componentes son idénticos a los de la versión estándar, lo que incluye el sistema Ergo-Fit de Kawasaki. Este sistema permite ajustar las estriberas para lograr la posición de conducción ideal para cada piloto. Además, hereda la potencia y el rendimiento de la Ninja, con la ventaja de contar con un asiento, estriberas y manillar ajustables, ofreciendo hasta 18 configuraciones posibles. Asimismo, cuenta con un ajuste de precarga de 7 posiciones para optimizar la suspensión trasera. Sus llantas y neumáticos están inspirados en las motos deportivas, y está disponible con sistema de frenos antibloqueo (ABS). En el mercado, esta moto tiene un valor aproximado entre los 60 y 80 millones, dependiendo del modelo.

BMW K 1600

Según Corredor, la BMW K 1600 destaca en el segmento actual de motocicletas. Ofrece prestaciones y comodidad tanto para el piloto como para el pasajero durante viajes extensos. Aunque puede ser un poco complicada de maniobrar en entornos urbanos, su chasis y tracción en las llantas proporcionan un buen agarre, lo que la hace perfectamente adecuada para circular en ciudades con tráfico intenso. La BMW K 1600 está equipada con un motor de 6 cilindros en línea, refrigerado por líquido, con una cilindrada de 1.649 cc. Ofrece una potencia máxima de 160 CV a 7.750 rpm y un par motor máximo de 175 Nm a 5.250 rpm. Además, cuenta con sistema de combustible de inyección electrónica que permite un funcionamiento óptimo con gas natural, ya que garantiza una combustión limpia y sostenible que ayuda a alargar la vida útil del motor, y brinda más ahorro en costos de mantenimiento y combustible.

La BMW K 1600 está equipada con una transmisión de 6 velocidades y un embrague multidisco en baño de aceite con accionamiento hidráulico. En cuanto al chasis y la suspensión, presenta un bastidor de aluminio y una suspensión delantera tipo horquilla telescópica invertida con ajuste electrónico. En la parte trasera, cuenta con un sistema de amortiguación Paralever BMW Dynamic ESA, también con ajuste electrónico, lo que permite manejar la moto en terrenos complicados. Sin embargo, no es una moto especialmente cómoda para ese tipo de terrenos difíciles.

Esta moto está equipada con un potente sistema de frenado que incluye doble disco flotante de 320 mm en la parte delantera, con pinzas de 4 pistones y sistema ABS. En la parte trasera, cuenta con un disco único de 320 mm, pinza flotante de doble pistón y ABS. En cuanto a sus ruedas y neumáticos, monta llantas de aleación ligera de 17 pulgadas tanto en la parte delantera como en la trasera, con neumáticos de medidas 120/70 ZR17 y 190/55 ZR17, respectivamente que la hace muy segura en la ciudad donde se requiere del abuso de frenos para el tráfico pesado.

En términos de dimensiones y peso, la longitud total de la BMW K 1600 es de 2.438 mm, con una anchura total (incluyendo espejos) de 1.000 mm y una altura total (sin espejos) de 1.430 mm. La altura del asiento es ajustable, oscilando entre 750 y 780 mm. El peso en vacío es de 321 kg, mientras que la capacidad del depósito de combustible alcanza hasta los 26,5 litros, Corredor destaca que se debe tener cuidado con su peso en el momento de las curvas, aunque goza de buena tracción es mejor no inclinarla. Entre sus características destacadas se encuentran el sistema de iluminación LED, el sistema de control de tracción, el control de crucero electrónico y una pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas con sistema de navegación integrado ideal para los viajes largos en donde se recomienda estar con la mirada puesta en la carretera sin perderse de la información de la moto o de la ruta.

El precio de la BMW K 1600 en Colombia puede variar según diversos factores como el año de fabricación, el estado de la moto, el equipamiento adicional y el lugar de compra. Sin embargo, en términos generales, una BMW K 1600 nueva en el mercado colombiano puede costar alrededor de 200 millones de pesos o más, dependiendo de la versión y las opciones adicionales disponibles.

Honda Goldwing 2022

Según Corredor, la Honda Goldwing es una motocicleta icónica reconocida por su lujo, comodidad y rendimiento. Está equipada con un motor de cuatro tiempos refrigerado por líquido, configurado en seis cilindros opuestos horizontalmente (Boxer), con una cilindrada de aproximadamente 1.833 cc. Ofrece una potencia máxima de alrededor de 125 CV a 5.500 rpm y un par motor máximo de alrededor de 170 Nm a 4.500 rpm. Para su sistema de alimentación, cuenta con inyección electrónica de combustible PGM-FI que la hace rápida a la hora de enceder.

En cuanto a la transmisión, puede disponer de una caja de cambios manual de seis velocidades, aunque también está disponible con transmisión automática DCT en versiones más recientes. Su embrague es multidisco en baño de aceite con accionamiento hidráulico. La Honda Goldwing cuenta con un chasis de bastidor de aluminio que contribuye a reducir el peso de la moto.

Para la suspensión, presenta una horquilla telescópica con ajuste electrónico en algunas versiones, así como un sistema Pro-Link con ajuste electrónico en la suspensión trasera. Esto la hace apta tanto para la ciudad como para trayectos de aventura largos.

De acuerdo con Corredor, los frenos de la Honda Goldwing ofrecen seguridad y rendimiento óptimos. En la parte delantera, cuenta con un sistema de doble disco flotante con pinzas de freno de cuatro pistones, mientras que en la parte trasera dispone de un disco único con pinza de freno de tres pistones. Además, cuenta con un Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) estándar, que proporciona una mayor estabilidad y control durante la frenada.

En cuanto al precio de la Honda Goldwing en Colombia, este puede variar según varios factores, como el año del modelo, la versión específica, el estado de la motocicleta (nueva o usada), el equipamiento adicional y otros elementos. En general, la Honda Goldwing es reconocida como una motocicleta de alta gama, con características de lujo y tecnología avanzada, lo que la coloca en un rango de precio considerable. En el mercado colombiano, el costo de una Honda Goldwing nueva puede situarse entre los 180 y 200 millones de pesos, dependiendo de la versión y las opciones adicionales que se incluyan. Por supuesto, los precios de las motocicletas usadas pueden variar significativamente según su año de fabricación, kilometraje y estado general.