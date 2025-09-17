Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la Ruta 65. Foto: Cortesía Nissan

Nissan celebró sus 65 años en Colombia con una caravana llamada la Ruta 65. Durante el evento, que tuvo lugar el miércoles 17 de septiembre en la Autopista Norte de Bogotá y que terminó en la vitrina de la marca en Chía, participaron más de 20 emblemáticos vehículos del fabricante japones.

La historia de Nissan en Colombia inició en 1960, con un acuerdo comercial que incluía el intercambio de café por vehículos como la icónica Nissan Patrol, presente en la Ruta 65 que en septiembre se tomó la capital del país.

“La Ruta 65 es mucho más que una caravana. Es una celebración viva de nuestra trayectoria, un tributo a quienes han confiado en Nissan por más de seis décadas y una mirada clara al futuro que estamos construyendo”, dijo Carlos Caicedo, gerente general de Dinissan.

Aquel intercambio hizo de Nissan un fabricante protagonista en la movilidad del país. Con vehículos que han acompañado a los colombianos en diferentes momentos de sus vidas y diversas actividades. De hecho, la línea Patrol se consolidó como un referente entre caficultores, transportadores y trabajadores rurales, algo similar a lo que ocurre hoy con vehículos como la pick-up Frontier.

65 años más tarde Nissan cuenta con 38 concesionarios en 24 ciudades del país. También tiene 42 talleres autorizados y más de 3.000 colaboradores exclusivos de la marca. Recientemente abrió su vitrina insignia en Colombia y América Latina, ubicada en el barrio Morato, de Bogotá.

Entre los vehículos que participaron en la Ruta 65 de Nissan se encontraron líneas de todos los segmentos y categorías, como Patrol, Datsun, 300 ZX, GTR, Cedric, entre otros.

“La celebración de este hito coincide con un nuevo ciclo de evolución para Nissan: electrificación, conducción autónoma y movilidad inteligente. Nos proyectamos como una compañía con soluciones para todos los estilos de vida, con un firme propósito: que haya un Nissan para cada persona, cada necesidad y cada camino”, señaló Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de Nissan Importers Business Unit (NIBU).