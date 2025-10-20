¿Para qué sirve el botón Auto Hold en un carro y cómo usarlo correctamente?

No solo disminuye el cansancio en el pie derecho, también evita esos sustos en pendientes cuando el vehículo podría deslizarse si alguien se descuida. Foto: freepik

La industria automotriz avanza casi sin pausa y, con frecuencia, incorpora funciones que buscan mejorar la seguridad vial o hacer la conducción más cómoda. Entre esas novedades, una de las que más se está viendo en los carros modernos es el botón Auto Hold o Brake Hold, dependiendo de la marca.

Según RACE, entidad reconocida en temas de movilidad, este sistema funciona como un asistente inteligente que mantiene el vehículo quieto sin que el conductor tenga que dejar el pie pegado al freno. Póngase en el escenario clásico: un semáforo eterno o una fila de carros que avanza a paso de tortuga. En vez de tener el pedal presionado todo el tiempo, basta con activar el Auto Hold y el carro se queda detenido por sí solo. Cuando se pisa el acelerador, el sistema libera los frenos y permite continuar la marcha de forma natural.

En ciudades donde el tráfico es complicado, esta ayuda se vuelve casi un alivio. No solo disminuye el cansancio en el pie derecho, también evita esos sustos en pendientes cuando el vehículo podría deslizarse si alguien se descuida.

¿Cómo funciona el botón Auto Hold en los carros?

Según los especialistas de RACE, activar este sistema no tiene mayor ciencia. Si el vehículo no lo enciende automáticamente, basta con presionar el botón destinado a esa función. En la mayoría de carros modernos está en la consola central y puede identificarse de distintas formas: algunos llevan el texto “Auto Hold” o “Auto H”, y otros usan un ícono circular con una P en el centro. Al activarlo, se enciende una luz (generalmente verde) en el tablero de instrumentos.

Desde ese momento, cada vez que el conductor frene por unos segundos -ya sea en medio del tráfico, frente a un semáforo o en una señal de pare- no tendrá que dejar el pie sobre el pedal. El sistema mantiene el carro detenido y conserva encendidas las luces de freno traseras, lo que advierte a los vehículos que vienen detrás. Cuando se pisa de nuevo el acelerador para avanzar, el Auto Hold se desactiva de manera automática y el trayecto continúa con normalidad.

Recomendaciones al usar el Auto Hold

Aunque el sistema es bastante intuitivo, los expertos de RACE recuerdan que hay varios detalles que vale la pena tener en cuenta para evitar malos entendidos o usos inadecuados:

El Auto Hold solo puede activarse cuando el conductor tiene el cinturón de seguridad abrochado.

En muchos modelos, si el sistema permanece activo más de diez minutos seguidos (o si el cinturón se desajusta) se desactiva automáticamente como medida de seguridad.

Si la función se activa por accidente durante una maniobra de parqueo, se puede deshabilitar fácilmente o incluso basta con quitarse el cinturón para que el sistema se cancele.

Aunque puede ayudar en una pendiente, no fue creado específicamente para arrancar en subida; su propósito principal es facilitar las detenciones momentáneas.

Los especialistas también advierten que no es una función para todo tipo de terreno. Como explican, cuando se conduce fuera de la carretera o sobre superficies irregulares, lo más conveniente es mantener el control manual del freno para reaccionar mejor a los cambios del terreno.

