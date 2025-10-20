Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Autos

¿Para qué sirve el botón Auto Hold en un carro y cómo usarlo correctamente?

El sistema Auto Hold se ha convertido en un apoyo clave en la conducción moderna, al mantener el vehículo detenido sin que el conductor deba sostener el pedal del freno. Acá le explicamos en qué consiste esta tecnología y cómo actúa en distintas situaciones.

Redacción Autos
20 de octubre de 2025 - 05:30 p. m.
No solo disminuye el cansancio en el pie derecho, también evita esos sustos en pendientes cuando el vehículo podría deslizarse si alguien se descuida.
No solo disminuye el cansancio en el pie derecho, también evita esos sustos en pendientes cuando el vehículo podría deslizarse si alguien se descuida.
Foto: freepik
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La industria automotriz avanza casi sin pausa y, con frecuencia, incorpora funciones que buscan mejorar la seguridad vial o hacer la conducción más cómoda. Entre esas novedades, una de las que más se está viendo en los carros modernos es el botón Auto Hold o Brake Hold, dependiendo de la marca.

Según RACE, entidad reconocida en temas de movilidad, este sistema funciona como un asistente inteligente que mantiene el vehículo quieto sin que el conductor tenga que dejar el pie pegado al freno. Póngase en el escenario clásico: un semáforo eterno o una fila de carros que avanza a paso de tortuga. En vez de tener el pedal presionado todo el tiempo, basta con activar el Auto Hold y el carro se queda detenido por sí solo. Cuando se pisa el acelerador, el sistema libera los frenos y permite continuar la marcha de forma natural.

Vínculos relacionados

Trucos para evitar mal olor en el aire acondicionado del carro: ¿por qué sucede?
Guía para elegir llantas seguras y adecuadas según su estilo de vida
¿A qué velocidad se ahorra más gasolina en una moto?

En ciudades donde el tráfico es complicado, esta ayuda se vuelve casi un alivio. No solo disminuye el cansancio en el pie derecho, también evita esos sustos en pendientes cuando el vehículo podría deslizarse si alguien se descuida.

¿Cómo funciona el botón Auto Hold en los carros?

Según los especialistas de RACE, activar este sistema no tiene mayor ciencia. Si el vehículo no lo enciende automáticamente, basta con presionar el botón destinado a esa función. En la mayoría de carros modernos está en la consola central y puede identificarse de distintas formas: algunos llevan el texto “Auto Hold” o “Auto H”, y otros usan un ícono circular con una P en el centro. Al activarlo, se enciende una luz (generalmente verde) en el tablero de instrumentos.

Desde ese momento, cada vez que el conductor frene por unos segundos -ya sea en medio del tráfico, frente a un semáforo o en una señal de pare- no tendrá que dejar el pie sobre el pedal. El sistema mantiene el carro detenido y conserva encendidas las luces de freno traseras, lo que advierte a los vehículos que vienen detrás. Cuando se pisa de nuevo el acelerador para avanzar, el Auto Hold se desactiva de manera automática y el trayecto continúa con normalidad.

Le puede interesar: ¿Con qué luces hay que conducir de noche? Esta es la multa por usarlas mal

Recomendaciones al usar el Auto Hold

Aunque el sistema es bastante intuitivo, los expertos de RACE recuerdan que hay varios detalles que vale la pena tener en cuenta para evitar malos entendidos o usos inadecuados:

  • El Auto Hold solo puede activarse cuando el conductor tiene el cinturón de seguridad abrochado.
  • En muchos modelos, si el sistema permanece activo más de diez minutos seguidos (o si el cinturón se desajusta) se desactiva automáticamente como medida de seguridad.
  • Si la función se activa por accidente durante una maniobra de parqueo, se puede deshabilitar fácilmente o incluso basta con quitarse el cinturón para que el sistema se cancele.
  • Aunque puede ayudar en una pendiente, no fue creado específicamente para arrancar en subida; su propósito principal es facilitar las detenciones momentáneas.

Los especialistas también advierten que no es una función para todo tipo de terreno. Como explican, cuando se conduce fuera de la carretera o sobre superficies irregulares, lo más conveniente es mantener el control manual del freno para reaccionar mejor a los cambios del terreno.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Autos

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Autos

Carros

Botón auto hold

Freno

Tráfico

Seguridad vial

Conducción

Auto Hold

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.