¿A qué velocidad se ahorra más gasolina en una moto?

Al momento de decidir entre un carro y una moto como medio de transporte, muchas personas analizan varios factores: la seguridad, el precio de compra, el tiempo que toman los desplazamientos y, quizá el más importante, el consumo de gasolina. En este último aspecto, la moto lleva ventaja. Gracias a su diseño, su menor peso y su aceleración, suele gastar menos combustible por kilómetro que un carro. Aun así, quienes usan moto regularmente buscan siempre maneras de reducir aún más el consumo y ahorrar un poco de dinero en cada recorrido.

Según Edisson Castaño, jefe de homologación de Incolmotos Yamaha, no existe una velocidad promedio que funcione para todas las motos. Pero, como aclara, lo más importante es circular siempre a la velocidad más baja posible sin afectar el tráfico, manteniendo las revoluciones por minuto (RPM) del motor en un rango bajo o medio. Claro, sin llegar a un punto donde el motor se sienta inestable o esté a punto de apagarse.

Castaño pone un ejemplo práctico: en una moto con cinco marchas que se desplace a 30 km/h, técnicamente se podría ir en cualquier cambio. Pero la primera marcha hará que las RPM sean demasiado altas, disparando el consumo, mientras que en quinta marcha el motor podría trabajar de manera inestable por estar demasiado bajo. La opción más eficiente, entonces, podría ser la segunda o tercera marcha, equilibrando RPM y eficiencia.

Eso sí, reducir el consumo no siempre significa que el motor esté operando en su punto óptimo de eficiencia. “El punto de mayor eficiencia de un motor de motocicleta puede estar en un rango de RPM medio a alto. Aunque se consuma un poco más, cada gota de gasolina se aprovecha mejor, generando más potencia y torque”, explica Castaño.

Los hábitos de conducción también son decisivos. Aceleraciones bruscas, velocidades excesivas y cambios repentinos son responsables de un consumo innecesario y, además, de un desgaste prematuro del motor. “Estos comportamientos son muy comunes en las vías, por lo que mejorar la conducción sigue siendo importante para quienes buscan economizar combustible”, añade.

Recomendaciones para ahorrar gasolina en la moto

Para gastar menos gasolina, Castaño comparte algunos consejos prácticos que pueden ayudar a reducir el consumo de gasolina en la moto:

El momento de cargar gasolina importa: trate de hacerlo en horas de baja temperatura, como en la mañana o en la noche, cuando el combustible se expande menos y se aprovecha mejor.

Revise la presión de las llantas: unas llantas bajas generan más roce con el suelo, aumentando el consumo y acelerando su desgaste.

Cuidado con el peso: mientras más ligera esté la moto, menor será el consumo. Retire accesorios innecesarios y, en la medida de lo posible, utilice ropa ajustada para reducir la resistencia del viento.

Mantenga la moto al día: un buen mantenimiento asegura que todos los componentes funcionen correctamente, lo que se traduce en un menor gasto de combustible y un vehículo más eficiente.

