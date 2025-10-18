Trucos para evitar mal olor en el aire acondicionado del carro: ¿por qué sucede?

Existen dos causas principales por las que el aire acondicionado puede oler mal: un filtro de polen saturado y un tubo de desagüe de la condensación bloqueado. Foto: Freepik

Con el paso del tiempo, el aire acondicionado del carro puede empezar a soltar olores poco agradables, y la causa más común suele ser la falta de mantenimiento. No es raro que alguien prenda el sistema de climatización y de inmediato sienta un aroma raro que sale por las rejillas. La buena noticia es que no se trata de un problema grave y casi siempre tiene solución.

De acuerdo con Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, compañía especializada en el sector automotor, existen dos causas principales para que el aire acondicionado huela mal.

La primera tiene que ver con un filtro de polen saturado. Este componente se encarga de impedir que el polvo y otras partículas entren al habitáculo, pero con el uso va acumulando suciedad hasta que deja de ser efectivo. Cuando ya no puede retener más impurezas, los residuos atrapados empiezan a generar malos olores.

A diferencia del filtro de aire del motor, que generalmente está a la vista y puede reemplazarse sin mucha complicación, el filtro de polen suele estar escondido. En la mayoría de los carros está ubicado detrás de la guantera, aunque lo ideal es verificarlo en el manual del fabricante. Por eso los expertos aconsejan cambiarlo una vez al año.

La segunda causa tiene que ver con el tubo de desagüe de la condensación. El aire acondicionado enfría gracias a un gas que circula por medio de un compresor. Durante ese proceso se produce agua, que debería salir al exterior a través de unas tuberías. El problema aparece cuando esas tuberías se tapan y el líquido queda retenido.

Ese estancamiento crea un ambiente húmedo donde proliferan bacterias y hongos, responsables directos del mal olor. La solución está en limpiar los conductos y, si es necesario, aprovechar para recargar el gas del sistema.

¿Cómo quitar el mal olor del aire acondicionado?

Los especialistas de RACE señalan que lo ideal, cuando el aire acondicionado empieza a generar olores desagradables, es llevar el vehículo a un taller. Allí pueden realizar dos intervenciones clave: cambiar el filtro de polen y limpiar las tuberías por si hay humedad acumulada.

Además, existen algunas acciones que se pueden aplicar para eliminar o prevenir el mal olor:

Limpiar el polvo acumulado en las salidas de aire con un pincel o brocha pequeña.

Deshumedecer el interior activando la calefacción durante cinco minutos con el aire acondicionado apagado. Este procedimiento debe hacerse con el vehículo vacío.

Aplicar un limpiador especializado, de los que eliminan bacterias y hongos, usando una boquilla larga para introducir el producto por las rejillas y desinfectar los conductos.

Encender el aire acondicionado al máximo durante cinco minutos con las ventanillas cerradas (sin permanecer dentro del vehículo).

Ventilar bien el carro al finalizar, hasta que el aire se perciba renovado.

Como recomendación adicional, la temperatura ideal del sistema de climatización debería estar entre 21 y 23 grados centígrados. Esto ayuda a prevenir fatiga y somnolencia al volante. Tampoco se aconseja dirigir el flujo de aire directamente hacia la cara, sino orientarlo hacia la parte baja del habitáculo para lograr una mejor circulación.

