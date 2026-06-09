¿Para qué sirve el mofle de un carro y cuándo debe cambiarse?

Este sistema absorbe las ondas sonoras que producen los pistones y las válvulas, y permite el paso de sonidos más graves, razón por la que algunos vehículos pueden tener una sonoridad más deportiva. Foto: pexels

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Pocas piezas pasan tan desapercibidas como el mofle, está escondido bajo la carrocería, trabaja en silencio y la mayoría de los conductores solo recuerdan su existencia cuando el carro empieza a hacer más ruido de lo normal.

También conocido como silenciador, el mofle es una de las piezas más importantes del sistema de escape. Aunque se asocia con la reducción del ruido, su función también influye en el manejo de los gases generados por la combustión y en el desempeño del carro.

De acuerdo con Ford, este sistema absorbe las ondas sonoras que producen los pistones y las válvulas, y permite el paso de sonidos más graves, razón por la que algunos vehículos pueden tener una sonoridad más deportiva.

Según los expertos de la marca, los gases generados por la combustión atraviesan varios conductos y cámaras durante su recorrido hacia el exterior. Algunos incorporan materiales absorbentes, como fibra de vidrio, que ayudan a amortiguar las ondas sonoras.

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Señales que indican que el mofle debe cambiarse

Aunque está diseñado para soportar altas temperaturas y condiciones exigentes, la exposición al calor, la humedad y los agentes corrosivos termina provocando desgaste con el paso del tiempo.

País Automoción, empresa de venta de vehículos, señala varias señales que pueden indicar la necesidad de reemplazar el sistema de escape:

El vehículo supera los 80.000 kilómetros y ha alcanzado la vida útil recomendada por el fabricante.

El sistema sufrió daños tras un accidente.

Existen signos visibles de corrosión o deterioro.

Durante la conducción aparecen ruidos anormales o vibraciones.

El vehículo supera los límites permitidos de emisiones contaminantes o de ruido debido al desgaste del sistema.

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Según País Automoción, la sustitución del sistema de escape ayuda a una conducción más suave, reduciendo vibraciones y ruidos, además, un mofle en buen estado favorece un mejor flujo de los gases de escape, reduciendo el consumo de gasolina.

Otro aspecto importante es la disminución de las emisiones contaminantes, ya que un sistema de escape en óptimas condiciones permite controlar de manera más eficiente los gases generados por la combustión, facilitando el cumplimiento de las normativas ambientales y de ruido establecidas para los vehículos.

A su turno, Ford destaca que mantener el mofle en buenas condiciones también ayuda a conservar la eficiencia general del motor y puede recuperar parte del desempeño que se pierde cuando el sistema presenta desgaste interno o daños causados por el paso del tiempo.

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Ojo al color del humo

Además del ruido, el sistema de escape puede dar señales sobre el estado del vehículo, una de las más evidentes es el color del humo que sale por el tubo de escape.

De acuerdo con Mobil, empresa especializada en lubricantes, cada tonalidad puede estar relacionada con diferentes condiciones mecánicas: