¿Pensando en comprar carro eléctrico o híbrido? Esta feria le puede interesar

El evento reunirá a fabricantes de gran relevancia, expertos en movilidad y aliados estratégicos en infraestructura y financiación, con el propósito de fortalecer el mercado de la movilidad sostenible.

Del 18 al 20 de septiembre, Los Coches realizará la Gran Feria de vehículos eléctricos e híbridos en Bogotá, Chía, Cali, Pereira y Manizales. El evento reunirá a fabricantes de gran relevancia, expertos en movilidad y aliados estratégicos en infraestructura y financiación, con el propósito de fortalecer el mercado de la movilidad sostenible.

En diálogo con El Espectador, Ricardo Salazar, gerente general de Los Coches, explicó que la feria no pretende ser solo una exhibición de automóviles, sino también un espacio de conversación y aprendizaje sobre el presente y el futuro de la movilidad responsable. Según precisó, la compañía quiere brindar a los asistentes la posibilidad de conocer cómo se conduce el futuro y al mismo tiempo comprender el ecosistema de innovación y sostenibilidad que lo hace posible.

Salazar proyecta que hacia 2030 alrededor del 60 % del portafolio de ventas en Colombia corresponderá a híbridos o eléctricos. El directivo considera que este crecimiento será inevitable por el aumento de la oferta de las marcas y la mayor conciencia de los consumidores frente a su impacto ambiental. “Los Coches busca mantenerse como referente del sector, no solo por su portafolio multimarca, sino también como actor que eduque, facilite e impulse la transición energética en el país”, puntualiza.

El gerente general destacó que las principales inquietudes de los compradores se concentran en la autonomía de las baterías, la infraestructura de carga y la percepción sobre los costos de mantenimiento. Para atender estas dudas, la feria ofrecerá charlas con expertos en cada tema, la posibilidad de probar directamente los vehículos y la presentación de soluciones como los cargadores Wallbox, importados por Los Coches, con el fin de garantizar respaldo a quienes decidan apostar por la movilidad eléctrica e híbrida.

Marcas participantes y beneficios para los asistentes

La feria contará con la participación de fabricantes como MG, Audi, Volvo, Ford, Hyundai, Cupra, Jeep, Peugeot, Renault y Foton, además de aliados estratégicos como Voltaika, Incentivos Verdes, Wallbox, Vehigrupo y Banco de Occidente. Según explicó Salazar, estas marcas y aliados no solo exhibirán sus más recientes modelos, sino que también ofrecerán beneficios exclusivos a los visitantes, entre ellos descuentos del 15 % en la instalación de cargadores y accesorios, acompañamiento en trámites para acceder a incentivos tributarios mediante el certificado de la UPME con un 20 % de descuento y opciones de financiación verde con tasas preferenciales desde 1,06 % M.V.

En cuanto a las metas comerciales, el directivo señaló que se proyecta vender cerca de 80 unidades en Bogotá y Chía, unas 50 en Cali y alrededor de 40 entre Pereira y Manizales. La intención es que una proporción significativa de estas matrículas corresponda a modelos híbridos y eléctricos, de modo que la feria se consolide como un impulso clave para acelerar la transición hacia la movilidad sostenible en el país.

De acuerdo con Salazar, el comportamiento de la demanda varía según la región. “En Bogotá y Chía, el beneficio de exención del pico y placa es un factor decisivo, mientras que en Cali, Pereira y Manizales la motivación principal está relacionada con los ahorros en consumo de energía y en costos de mantenimiento. Sin embargo, un aspecto común en todas las ciudades es la falta de información sobre los beneficios tributarios, arancelarios y de movilidad que acompañan a los vehículos híbridos y eléctricos”, destaca.

Ante esta situación, Salazar señaló que Los Coches ha diseñado una estrategia de educación dirigida a los clientes, con el objetivo de que los interesados en estas tecnologías tomen decisiones informadas y comprendan que los beneficios son transversales sin importar la ciudad en la que residan.

Horarios y lugares de la feria organizada por Los Coches

La Gran Feria de vehículos eléctricos e híbridos abrirá sus puertas en un horario unificado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en todas las ciudades participantes.

Los asistentes podrán acercarse a las siguientes sedes:

Bogotá: Calle 26 y Morato

Cali: Calle 5

Manizales: Av. Kevin Ángel #60-271

Chía: Km 1, vía Cajicá–Chía

Pereira: Av. 30 de agosto # 105 - 90

