¿Qué significa el octanaje de la gasolina y cuál es mejor para su carro?

El octanaje de la gasolina es un término presente en cada tanqueada, aunque no siempre resulta del todo claro para los conductores. Este indicador aparece acompañado de números que suelen generar una pregunta recurrente: ¿cuál es la opción más adecuada para el carro? En un contexto donde la eficiencia del motor y el cuidado mecánico se han convertido en prioridades, comprender qué significa este parámetro es necesario para prolongar la vida útil del vehículo y optimizar su rendimiento.

De acuerdo con el equipo técnico de Primax Colombia, el octanaje corresponde a la medida que indica la resistencia de la gasolina a la detonación o al autoencendido prematuro dentro del motor. En términos simples, refleja la capacidad del combustible para soportar la compresión de la mezcla aire-gasolina sin explotar antes de tiempo. Cuanto más alto sea el número de octanos, mayor será esa resistencia, un aspecto fundamental en el desempeño y la eficiencia, especialmente en motores de alta compresión.

Los especialistas destacan que respetar la recomendación del fabricante no es un detalle menor. Usar un combustible con un octanaje diferente al indicado puede generar pérdida de potencia, ruidos inusuales (conocidos popularmente como cascabeleo), mayor consumo, dificultades al arrancar y hasta desgaste prematuro de componentes que terminan en reparaciones costosas. Un número de octanos más alto ayuda a prevenir la combustión espontánea, evitando detonaciones que pueden dañar el motor. Por eso, en palabras de los expertos, seguir las especificaciones no solo es una recomendación técnica, sino también una medida preventiva para mantener el vehículo en óptimas condiciones.

Desde la perspectiva de la compañía, el octanaje no solo mide resistencia a la compresión, también garantiza que el motor reciba más energía útil. Esto se traduce en beneficios concretos: mejor desempeño, mayor protección de las piezas internas, menor consumo de combustible y una reducción de emisiones. Además, la gasolina de alto octanaje, junto con la acción de aditivos detergentes, contribuye a mantener limpio el sistema, evitando la acumulación de depósitos que suelen generarse con combustibles sin aditivos.

Corriente vs. extra: las diferencias en el octanaje

Una de las dudas más frecuentes entre los conductores es la diferencia entre la gasolina corriente y la extra, especialmente en lo que respecta al octanaje. Según los expertos de Primax Colombia, la gasolina corriente oxigenada cuenta con un octanaje mínimo de 89, mientras que la gasolina extra oxigenada alcanza un mínimo de 97.

En el caso particular de Primax, la gasolina Extra G-Prix llega a un octanaje de hasta 98. De acuerdo con los especialistas, este nivel contribuye a optimizar la combustión interna, traduciéndose en una mayor eficiencia y potencia del motor, siempre y cuando el vehículo esté diseñado para aprovecharlo.

Los expertos advierten que usar un octanaje más alto del que sugiere el fabricante no mejora el rendimiento ni el ahorro de combustible, aunque sí representa un costo adicional para el conductor.

En cuanto a los riesgos de emplear un combustible inadecuado, Primax señala que las detonaciones prematuras pueden generar vibraciones y ruidos metálicos que, con el tiempo, se traducen en daños en pistones, bielas y válvulas. También explican que un motor que funciona con un octanaje incorrecto pierde eficiencia, consume más gasolina y aumenta la emisión de gases contaminantes debido a una combustión incompleta. El efecto acumulado puede ser crítico: desgaste prematuro en cilindros, pistones, ejes y hasta en el cigüeñal, además de un posible deterioro del catalizador por residuos de la combustión deficiente.

¿Cómo identificar el octanaje adecuado para su carro?

Para los especialistas, saber qué tipo de octanaje necesita un vehículo no es un asunto de intuición ni de costumbre, sino de seguir las recomendaciones del fabricante. La guía más confiable está en el Manual del Propietario, donde se indica el número de octanos requerido según las características de compresión y diseño del motor. En muchos casos, esa misma información aparece en una etiqueta ubicada en la tapa del tanque de combustible, para que el conductor la tenga siempre a la vista.

Desde Primax señalan que, en los vehículos más modernos, la tecnología también juega un papel importante. Algunos están equipados con sistemas de diagnóstico electrónico o ECU, capaces de ajustar la programación del motor si se utiliza un octanaje distinto al recomendado. En estas situaciones, incluso puede encenderse la luz de revisión del motor, como advertencia de que el combustible usado no es el más adecuado.

Si no se cuenta con el manual, la etiqueta o el acceso directo a la información del fabricante, los expertos de Primax recomiendan acudir a un mecánico calificado o al servicio autorizado de la marca. De esta manera se garantiza que el vehículo reciba el combustible con el octanaje correcto, evitando riesgos innecesarios y asegurando un desempeño óptimo.

