Lo que debe tener en cuenta al planear un viaje largo en un carro eléctrico

En Colombia, el interés por los vehículos eléctricos ha crecido de manera sostenida. Sin embargo, para muchos conductores, uno de los principales interrogantes antes de emprender un viaje largo sigue siendo la disponibilidad y ubicación de puntos de carga.

Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, cerca de 330 de estos puntos son de acceso público, concentrados principalmente en Bogotá, Medellín y Cali, así como en corredores viales estratégicos que facilitan la movilidad interurbana. El Ministerio también señala que, en lo corrido de 2025, se ha registrado un crecimiento del 35 % en la instalación de electrolineras frente al año anterior. Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga lideran este avance, mientras que rutas como Bogotá–Villavicencio, Medellín–Cartagena y la Troncal del Caribe se consolidan como corredores eléctricos clave para la conectividad nacional.

Un informe titulado “Movilidad Eléctrica Preparada para el Futuro de TCS 2025” analizó el impacto de esta tecnología en la movilidad sostenible. Entre sus hallazgos, se destaca que el 60 % de los consumidores percibe la infraestructura de carga como un reto, aunque el 56 % estaría dispuesto a invertir en un vehículo eléctrico. La reducción de costos operativos y los beneficios ambientales son los factores que más impulsan su adopción.

Pese al crecimiento del sector, la falta de una red de carga más amplia continúa siendo un desafío. De acuerdo con el estudio, el 74 % de los fabricantes de vehículos eléctricos considera que esta limitación es el principal obstáculo para la expansión del mercado.

La importancia de planificar la ruta

Para Juan Diego Galindo, gerente general de Autocom, empresa especializada en la industria automotriz, la planificación es determinante: “La clave para viajar en un carro eléctrico está en la planificación. Hoy existen las herramientas necesarias para hacerlo sin preocupaciones, mantener el control total de la ruta y convertir el viaje en una experiencia más eficiente y sostenible”.

De acuerdo con el directivo, las herramientas digitales se han convertido en aliadas clave. Aplicaciones móviles como Electromaps permiten, desde el celular, consultar un mapa interactivo con la ubicación de los puntos de carga, filtrar por tipo de conector, potencia del cargador y disponibilidad, además de acceder a opiniones de otros usuarios sobre su funcionamiento.

“Planificar con antelación, conocer la ubicación de las estaciones y disponer de la información en tiempo real son pasos esenciales para que un viaje largo en vehículo eléctrico sea no solo posible, sino también seguro, eficiente y alineado con la movilidad sostenible que el país busca impulsar”, señala.

Aspectos para planear un viaje largo en un vehículo eléctrico

Realizar un viaje de larga distancia en un vehículo eléctrico requiere más que solo conocer el destino. La planificación es determinante para optimizar el tiempo, garantizar la disponibilidad de energía y evitar contratiempos en carretera.

Estos son los principales aspectos que se deben considerar:

Revisar la autonomía del vehículo

Conocer el rango de kilómetros que puede recorrer el modelo antes de requerir una recarga es fundamental para planificar las paradas estratégicas. Algunos vehículos alcanzan autonomías cercanas o superiores a los 400 kilómetros por carga completa, lo que permite trazar rutas más amplias antes de realizar una detención.

Usar plataformas de planificación de rutas

Existen herramientas digitales que permiten trazar recorridos eficientes, ubicar estaciones en funcionamiento y diferenciar entre cargadores rápidos y semirrápidos según la necesidad del trayecto. Esta información es primordial para evitar desvíos innecesarios y mantener un viaje fluido.

Verificar el tipo de conector

No todos los puntos de carga son compatibles con todos los modelos. Existen aplicaciones móviles que le permiten filtrar por tipo de conector, evitando llegar a estaciones que no puedan ser utilizadas por el vehículo.

Considerar el tiempo de carga

La velocidad de recarga influye directamente en la duración del viaje. Los cargadores rápidos pueden alcanzar el 80 % de la batería en unos 30 minutos, mientras que otros pueden tardar más de una hora. Conocer esta variable ayuda a calcular mejor los tiempos de parada y descanso.

Consultar comentarios de otros usuarios

Las reseñas disponibles en las plataformas de planificación ofrecen información práctica sobre el estado y funcionamiento de cada punto de carga, además de detallar si cuentan con servicios complementarios como cafetería, baños o seguridad.

