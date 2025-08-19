Volkswagen logró entregar 1,5 millones de carros eléctricos en el mundo

El modelo conmemorativo fue un ID.7 Tourer Pro negro, que ofrece hasta 606 kilómetros de autonomía. Foto: Volkswagen

Volkswagen alcanzó un renglón destacado en su camino hacia la electromovilidad al entregar el vehículo número 1,5 millones de la familia ID., su línea totalmente eléctrica. El acto se realizó en la planta de la marca en Baja Sajonia, Alemania, con la presencia del ministro presidente de ese Estado federal, Olaf Lies. El modelo conmemorativo fue un ID.7 Tourer Pro negro, que ofrece hasta 606 kilómetros de autonomía y se consolida como uno de los referentes más competitivos en su segmento.

El recorrido hacia este logro comenzó en septiembre de 2020, cuando Volkswagen puso en manos de sus clientes las primeras unidades del ID.3, el primer modelo concebido desde cero como eléctrico puro y que marcó el inicio de la familia ID. Un año después se sumaron el SUV ID.4 y su variante coupé ID.5, además del ID. Buzz, reinterpretación moderna del clásico bus de la marca. Recientemente, la gama se amplió con el ID.7 y el ID.7 Tourer, presentado en 2024.

Para Martin Sander, miembro del Consejo de Administración de Volkswagen responsable de Ventas, Marketing y Posventa, la cifra alcanzada confirma el carácter pionero de la marca en electromovilidad. Recordó además que Volkswagen lidera las matriculaciones en el segmento eléctrico no solo en Alemania, sino también en Europa.

La ceremonia de entrega tuvo un valor simbólico para la región. Además de Sander, participaron Kai Grünitz, miembro del Consejo de Administración responsable de Desarrollo Técnico, y el propio Lies, quien entregó las llaves del vehículo al cliente. Lies destacó que el ID.7 representa la capacidad de transformación de su estado y recordó su vínculo con este modelo, pues durante su etapa como ministro de Economía de Baja Sajonia (Alemania) utilizó un ID.7 como vehículo oficial.

De acuerdo con Volkswagen, la transformación de la compañía también se refleja en sus centros de producción. La planta de Emden, en Alemania, se ha convertido en un símbolo de este cambio. En los últimos años, el Grupo ha invertido más de mil millones de euros en su reconversión, transformándola en una instalación dedicada exclusivamente a la fabricación de vehículos eléctricos. Junto con Zwickau y la Gläserne Manufaktur de Dresden, es una de las pocas plantas de la marca con este enfoque. Otros modelos de la familia ID. se producen en Hannover y Chattanooga, en Estados Unidos, así como en las fábricas de Foshan, Changsha y Anting, en China.

Más allá de su capacidad industrial, la compañía insiste en que el marco regulatorio es determinante para acelerar la adopción de vehículos eléctricos. Sander advirtió que aún existe escepticismo entre los compradores particulares, lo que hace necesario contar con incentivos claros que impulsen la demanda en este grupo. Actualmente, la mayor parte de las matriculaciones corresponden a clientes corporativos que reciben beneficios fiscales específicos.

Con la mirada puesta en el futuro, Volkswagen prepara nuevos lanzamientos que buscan democratizar la movilidad eléctrica. En 2026 llegará el ID. 2all, un compacto con un precio inferior a 25.000 euros, y en 2027 se sumará el ID. Every1, un modelo básico con un valor cercano a 20.000 euros. Según Sander, el objetivo de la compañía es claro: hacer de la electromovilidad una opción accesible para todos, garantizando que sea asequible, confiable y sostenible.

