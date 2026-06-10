¿Por qué algunas personas sienten miedo al manejar y cómo enfrentarlo?

Aunque suele relacionarse con conductores inexpertos, también puede afectar a personas con experiencia. Foto: pexels

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Para muchas personas, conducir representa libertad y la posibilidad de llegar a un lugar por cuenta propia. Sin embargo, para otras, puede convertirse en una experiencia cargada de nervios, inseguridad e incluso temor.

Aunque suele asociarse con conductores inexpertos, el miedo a manejar también puede aparecer en personas con años de experiencia. Los especialistas conocen este fenómeno como amaxofobia, un miedo intenso relacionado con la conducción o con viajar en un vehículo.

Según el portal especializado en salud CinfaSalud, se trata de una situación relativamente frecuente que puede afectar significativamente la vida cotidiana de quienes la padecen. De acuerdo con la publicación, algunas personas desarrollan este temor después de sufrir un accidente de tránsito, por falta de experiencia o por sentirse responsables de la seguridad de los pasajeros.

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Las señales que no deben ignorarse

El miedo a manejar no siempre se manifiesta de la misma manera, hay quienes sienten incomodidad e incluso presentan síntomas físicos una vez prenden el carro. CinfaSalud señala que las manifestaciones más comunes son la sudoración excesiva, el aumento de la frecuencia cardíaca, los temblores, la tensión muscular, los mareos y la sensación de falta de aire.

A nivel emocional también pueden aparecer pensamientos negativos constantes, preocupación excesiva por sufrir un accidente, dificultades para dormir antes de un viaje o una necesidad permanente de evitar situaciones relacionadas con la conducción.

La buena noticia es que este miedo puede tener una cura. Los especialistas de CinfaSalud señalan que el primer paso consiste en reconocer la situación y entender qué emociones están detrás de esa sensación de inseguridad. A partir de ahí, es necesario trabajar de manera progresiva en la recuperación de la confianza, el objetivo no es eliminar el miedo de un día para otro, sino aprender a gestionarlo mientras se vuelve a ganar seguridad al manejar.

Los expertos también destacan la importancia de técnicas como la respiración controlada, los ejercicios de relajación y el manejo de pensamientos negativos. En algunos casos, puede ser recomendable acudir a profesionales especializados o participar en cursos diseñados para reforzar las habilidades de conducción.

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¿Le da miedo conducir? Ocho consejos para recuperar la confianza

La aseguradora Mapfre comparte varias estrategias que pueden ayudar durante este proceso:

- Graduar y controlar los temores: identificar las situaciones que generan mayor inseguridad y enfrentarlas de manera progresiva permite avanzar con más confianza.

- Hacer una lista de los escenarios que generan preocupación: lo ideal es comenzar por los menos desafiantes e ir subiendo gradualmente el nivel de dificultad.

- Practicar técnicas de distracción controlada: escuchar la radio o música a un volumen moderado puede ayudar a reducir la tensión.

- Renovar el ambiente dentro del vehículo: cambiar el ambientador, las fundas o algunos accesorios ayuda a generar una sensación diferente y más positiva al conducir.

- Dirigir la mirada más allá de los obstáculos cercanos: esta práctica favorece la anticipación de maniobras y mejora la percepción del entorno.

- Pensar en los beneficios de conducir con tranquilidad: la autonomía, la comodidad y la posibilidad de desplazarse con mayor libertad pueden servir como una motivación adicional.

- Analizar las creencias asociadas a la conducción: revisar los pensamientos que generan inseguridad permite identificar cuáles son verdad y cuáles pueden estar exagerando los riesgos.

- Prestar atención a la postura: ajustar correctamente la distancia al volante, los espejos y la posición del asiento genera a una conducción más cómoda y relajada.