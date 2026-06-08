Esta es la cascada más alta del mundo: ¿dónde está y cómo llegar?

bicado en el corazón del Parque Nacional Canaima, en Venezuela, este destino atrae a viajeros de todo el mundo que buscan contemplar un paisaje único formado por tepuyes, selvas y ríos. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

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Las cascadas tienen algo especial: combinan la fuerza de la naturaleza con paisajes capaces de dejar sin palabras a cualquier viajero. Algunas destacan por el volumen de agua que transportan, mientras que otras sorprenden por su entorno o por sus dimensiones.

En este último aspecto, hay una que sobresale sobre todas las demás: el Salto Ángel, en Venezuela, reconocido como la cascada más alta del mundo y uno de los mayores espectáculos naturales de América del Sur.

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¿Qué hace tan especial esta cascada?

Aunque el Salto Ángel es conocido principalmente por ser la cascada más alta del mundo, su grandeza va mucho más allá de sus impresionantes dimensiones. Esta maravilla natural se encuentra en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela, una región que reúne algunos de los paisajes más extraordinarios del planeta.

Declarado Parque Nacional en 1962 y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, Canaima abarca cerca de tres millones de hectáreas y es uno de los espacios naturales protegidos más grandes del mundo. Su territorio está dominado por los tepuyes, enormes montañas de cimas planas y paredes verticales que ocupan alrededor del 65 % de su superficie.

Según el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, precisamente desde uno de esos gigantes de piedra, el Auyantepuy, nace el Salto Ángel. El agua cae desde una altura total cercana a los 1.000 metros, con una caída libre de 979 metros, una cifra que la convierte en la cascada ininterrumpida más alta del mundo. La magnitud de este salto es tal que supera ampliamente a otros referentes naturales del planeta y, en muchas ocasiones, el agua se dispersa en diminutas gotas antes de llegar al suelo debido a la enorme distancia que recorre.

Esta extraordinaria caída de agua le ha valido dos reconocimientos de Guinness World Records. El primero corresponde a la cascada más alta del mundo, gracias a sus 979 metros de altura total. El segundo reconoce la mayor caída vertical ininterrumpida de una cascada, con un descenso libre de 807 metros antes de que el agua continúe su recorrido entre rápidos y cascadas menores. De hecho, Guinness destaca que el Salto Ángel combina esta gigantesca caída única con los desniveles que siguen río abajo, consolidando así su posición como la cascada más alta del planeta.

El parque también destaca por su extraordinaria biodiversidad. Sus bosques, sabanas, ríos y formaciones rocosas albergan numerosas especies de plantas y animales, algunas de ellas exclusivas de esta región. A esto se suman las características aguas oscuras de muchos de sus ríos, teñidas naturalmente por compuestos vegetales, y lugares emblemáticos como la Laguna de Canaima, famosa por sus playas de tonos rosados y las cascadas que desembocan directamente en sus aguas.

Otro aspecto que hace especial a esta zona es su riqueza cultural. Canaima es el hogar ancestral del pueblo pemón, una comunidad indígena que ha habitado estos territorios durante generaciones. Para ellos, los tepuyes son lugares sagrados habitados por espíritus conocidos como “mawari”, por lo que cada montaña, río y cascada forma parte de una profunda tradición cultural y espiritual que aún permanece viva.

Incluso el nombre con el que hoy se conoce la cascada tiene una historia particular. Los pemón la llaman Kerepakupai Merú, mientras que el nombre de Salto Ángel se popularizó tras el vuelo realizado por el aviador estadounidense Jimmie Angel en la década de 1930, un hecho que ayudó a dar a conocer esta maravilla natural ante el resto del mundo.

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¿Cómo ir?

Contemplar el Salto Ángel es una experiencia que comienza mucho antes de ver la cascada. A diferencia de otros destinos turísticos, llegar hasta este rincón del Parque Nacional Canaima implica atravesar algunos de los paisajes más impresionantes de Sudamérica, entre selvas, ríos y los imponentes tepuyes que caracterizan esta región de Venezuela.

Para visitar esta maravilla natural es necesario seguir varias etapas:

Llegar a Venezuela: El primer paso es volar hasta ciudades como Caracas o Puerto Ordaz, que cuentan con conexiones hacia la región de Canaima.

Tomar un vuelo hacia Canaima: Desde estas ciudades parten avionetas y vuelos internos que aterrizan en el poblado de Canaima, considerado la puerta de entrada al parque nacional.

Continuar por vía fluvial: Una vez en Canaima, la ruta más popular consiste en navegar en una curiara o lancha tradicional por los ríos Carrao y Churún. El recorrido suele durar entre tres y cuatro horas, dependiendo del nivel del agua.

Realizar una caminata final: Tras el trayecto en lancha, los visitantes deben caminar entre 30 y 40 minutos por senderos de selva hasta llegar al mirador desde donde se observa el Salto Ángel en todo su esplendor.

Para quienes disponen de menos tiempo, también existe la opción de realizar un sobrevuelo en avioneta. Aunque esta alternativa no permite llegar a la base de la cascada, ofrece vistas panorámicas espectaculares del Auyantepuy, el Salto Ángel y el inmenso paisaje de Canaima.

Ojo, es obligatorio contratar un tour autorizado y guías locales, ya que el Salto Ángel se encuentra en una zona remota de selva protegida.

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