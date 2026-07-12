¿Por qué las llantas nuevas deben instalarse atrás y no adelante?

Cambiar solo dos llantas implica tener en cuenta más factores que el desgaste. Foto: Quitin Gellar / Pexels

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¿Las llantas nuevas van adelante o atrás? Aunque podría parecer lógico instalarlas en la parte delantera, se recomienda que, si solo se reemplazan dos, las nuevas se ubiquen en el eje trasero.

Las llantas delanteras suelen desgastarse más rápido porque, en muchos vehículos, soportan el peso del motor, reciben gran parte del esfuerzo del frenado y transmiten la potencia al pavimento. Sin embargo, al cambiar únicamente dos, la prioridad no es reforzar el eje que más trabaja, sino mantener la estabilidad del carro.

¿Por qué las llantas nuevas deben ir atrás?

Una llanta nueva tiene una banda de rodamiento más profunda que una usada. Ese dibujo ayuda a evacuar el agua y a conservar la adherencia cuando el pavimento está mojado.

Si las llantas más gastadas quedan atrás, el eje trasero puede perder agarre durante una curva, una frenada fuerte o un cambio repentino de dirección. Esto puede hacer que la parte posterior del carro se deslice hacia un costado y que al conductor le resulte más difícil mantener la trayectoria.

Por esa razón, las llantas nuevas o las menos desgastadas deben instalarse en el eje trasero. La recomendación aplica tanto para vehículos de tracción delantera como trasera, siempre que utilicen la misma medida en ambos ejes, de acuerdo con Michelin, fabricante francés especializado en llantas.

El tipo de tracción no cambia este criterio. Aunque en un carro de tracción delantera las ruedas de adelante transmiten la fuerza del motor, las traseras siguen siendo fundamentales para que el vehículo conserve la trayectoria y no pierda estabilidad.

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El desgaste importa más cuando la vía está mojada

La profundidad de la banda de rodamiento no solo permite calcular cuánto uso le queda a una llanta. También influye en la forma en que responde el vehículo bajo la lluvia.

Las llantas deben reemplazarse cuando el dibujo llega a una profundidad de 1,6 milímetros. Circular con llantas lisas o casi lisas aumenta el riesgo de perder adherencia sobre el pavimento mojado, según Goodyear, fabricante estadounidense de llantas y productos de caucho.

Cortes, grietas, protuberancias, pérdida frecuente de aire o vibraciones también pueden indicar que una llanta necesita una inspección profesional, incluso si todavía no ha llegado al límite de desgaste.

¿Qué debe revisar si solo cambiará dos llantas?

Además de instalarlas en el eje trasero, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:

Utilizar llantas del mismo tipo y medida en un mismo eje.

Consultar el manual del propietario antes de elegir el reemplazo.

Ajustar la presión según las indicaciones del fabricante del vehículo.

Revisar periódicamente el desgaste y la presencia de daños.

Rotar las llantas de acuerdo con el patrón y los intervalos definidos para el carro.

Para conservar una respuesta equilibrada, lo ideal es utilizar el mismo modelo y la misma marca en las cuatro ruedas, según Continental, fabricante alemán de llantas y componentes automotrices. La compañía también aconseja comprobar que las especificaciones de tamaño, carga y velocidad correspondan a las definidas para el vehículo.

La rotación ayuda a distribuir el desgaste porque las cuatro llantas no soportan las mismas cargas. Michelin aconseja realizarla aproximadamente cada 8.000 o 10.000 kilómetros, teniendo en cuenta las instrucciones del manual del propietario y las limitaciones de algunos diseños direccionales o asimétricos.

Cuando las cuatro llantas tienen un nivel de desgaste parecido, reemplazarlas al mismo tiempo permite conservar una respuesta más uniforme.

Si únicamente se cambiarán dos, no basta con escoger la referencia correcta, sino que también deben instalarse en el eje trasero para aprovechar mejor su capacidad de agarre.

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