Mi carro huele a gasolina por dentro: causas y qué hacer

Si hay manchas o charcos debajo del vehículo, lo más prudente es no seguir manejando y pedir asistencia. Foto: Engin Akyurt / Pexels

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Sentir olor a gasolina dentro del carro no siempre significa un daño grave. A veces basta con revisar si hubo un derrame al tanquear, si los zapatos quedaron impregnados o si el tapón del tanque está mal cerrado.

El problema aparece cuando esa señal persiste, surge mientras conduce o se repite; ahí puede haber una fuga o una falla en el sistema de combustible.

Para orientarse rápido, revise tres cosas: si empezó justo después de tanquear, si desaparece en pocos minutos o se queda por horas, y si hay manchas o charcos debajo del vehículo.

No se trata de alarmarse de inmediato, sino de no cubrirlo con ambientador ni dejarlo pasar durante días. La gasolina se evapora con facilidad y sus vapores pueden ser peligrosos si entran en contacto con un cigarrillo, una cerilla o una parte caliente del vehículo.

La exposición constante a esos gases también puede afectar la salud e irritar la piel, explica RACE, club automovilístico español especializado en asistencia, seguridad vial y servicios para conductores.

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¿Empezó después de tanquear?

Si el rastro apareció justo después de llenar el tanque, revise primero lo más simple. Pudo caer combustible en la carrocería, los tapetes, la ropa, las manos o los zapatos. También pudieron entrar vapores al interior durante el tanqueo.

En ese caso, abra las ventanas y verifique si alguna superficie quedó impregnada. Si desaparece rápido, probablemente fue algo pasajero.

Si dura varias horas o regresa cada vez que usa el vehículo, ya no conviene tratarlo como una molestia normal. Puede ser una señal de que necesita revisión, de acuerdo con Firestone Complete Auto Care, red especializada en mantenimiento y reparación automotriz.

El tapón de gasolina es una causa sencilla y frecuente. Si quedó flojo, mal cerrado o no se puso después de tanquear, los vapores pueden salir y llegar al interior.

La primera medida es detenerse en un lugar seguro y comprobar que esté bien ajustado. Si no cierra, está dañado o falta, puede ser necesario cambiarlo.

¿Cuándo puede ser una falla seria?

La situación cambia cuando aparece mientras conduce, no se va al ventilar o surge sin una causa clara. En esos casos, el origen puede estar en alguna pieza del sistema de combustible.

Entre las posibles causas están las mangueras dañadas, el tanque en mal estado, los inyectores con pérdida, la junta del filtro de gasolina agrietada o fallas en el sistema que controla los vapores.

En carros antiguos, también puede haber problemas en la zona de acceso al aforador, que es la pieza que mide cuánta gasolina queda en el tanque. Estas fallas deben revisarse rápido porque pueden esconder un daño grave.

Otra causa delicada es una fuga en la línea de combustible, que lleva la gasolina desde el tanque hasta el motor. Si esa línea está gastada, oxidada o dañada, el combustible podría tocar una parte caliente del motor y aumentar el riesgo de incendio, según NAPA Blog, sitio especializado en autopartes, mantenimiento y diagnóstico básico de vehículos.

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Señales de alerta

No siempre se ve una fuga. Por eso, conviene poner atención a estas señales:

El olor es fuerte o no se va.

Aparece mientras conduce.

Vuelve cada vez que prende el carro.

Hay manchas o charcos debajo del vehículo.

El carro consume más gasolina de lo normal.

Pierde fuerza o se enciende una luz de advertencia.

¿Qué hacer?

Si fue un derrame al tanquear, ventile y limpie la zona afectada. Si hay manchas debajo del vehículo, el olor es fuerte o aparece mientras conduce, pida asistencia o vaya al mecánico.

Al final, con gasolina no se debe jugar a adivinar. Una revisión a tiempo puede evitar que una falla simple termine en un peligro mayor.

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