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¿Por qué los carros pueden perder potencia en ciudades con mucha altura como Bogotá?

Esta es una de las razones por las que algunos fabricantes recomiendan un auto eléctrico en la capital del país, en lugar de uno a combustión.

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Redacción Autos
26 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Un motor de combustión convencional sufre las consecuencias de la altitud de una ciudad en su potencia para moverse.
Un motor de combustión convencional sufre las consecuencias de la altitud de una ciudad en su potencia para moverse.
Foto: Pexels
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Durante años, muchos conductores han notado que los motores de sus vehículos pierden fuerza en ciudades ubicadas a una gran altitud. El ejemplo más claro y cercano es Bogotá, que con 2.640 metros sobre el nivel del mar es la tercera capital más alta del mundo, solo superada por Quito y La Paz.

Sin embargo, las tres ciudades comparten un fenómeno que, a mayor altitud, más se nota, y es la disminución de la fuerza de los carros. Lejos de ser un efecto propio del fabricante o del tipo de unidad de potencia, la mejor manera de explicar esta situación está en la densidad del aire a semejante altura.

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A mayor altura, menor potencia

En la quema de combustible, sea corriente, extra o diésel, no solo son importantes el movimiento y la gasolina, sino también el oxígeno. Un motor a combustión necesita una cantidad suficiente de aire para poder trabajar.

A mayor altura sobre el nivel del mar, como en la capital de Colombia, el aire es menos denso y contiene menos moléculas de oxígeno. Eso quiere decir que, a menos aire disponible, menos combustible puede quemar el motor.

Dependiendo del tipo de motor en cuestión, este tipo de autos puede perder entre el 10% y el 30% de su potencia bajo estas condiciones. Además, la altitud del lugar también merma la fuerza del vehículo entre más altura tenga.

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Tipos de motores en la altura

  • Motores atmosféricos: son los más comunes y los más afectados, porque dependen enteramente de la presión en el ambiente para introducir aire a sus cilindros, que si no tienen el suficiente, no se mueven igual, perdiendo entre el 20 y el 30% de su potencia.
  • Motores Turbo: Sufren una pérdida mucho menos caótica que la de las unidades de potencia anteriores. Estos sistemas comprimen el aire a la fuerza antes de introducirlo al motor, compensando la falta de densidad atmosférica. En Bogotá pierden entre el 10% y el 15% de la fuerza.
  • Carros eléctricos: Al moverse con un motor eléctrico y no a combustión, no dependen del oxígeno disponible en el aire para generar movimiento. Rinden de la misma forma en Bogotá que en Barranquilla o Cartagena.

Por Redacción Autos

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