¿Por qué los carros pueden perder potencia en ciudades con mucha altura como Bogotá?

Un motor de combustión convencional sufre las consecuencias de la altitud de una ciudad en su potencia para moverse. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante años, muchos conductores han notado que los motores de sus vehículos pierden fuerza en ciudades ubicadas a una gran altitud. El ejemplo más claro y cercano es Bogotá, que con 2.640 metros sobre el nivel del mar es la tercera capital más alta del mundo, solo superada por Quito y La Paz.

Sin embargo, las tres ciudades comparten un fenómeno que, a mayor altitud, más se nota, y es la disminución de la fuerza de los carros. Lejos de ser un efecto propio del fabricante o del tipo de unidad de potencia, la mejor manera de explicar esta situación está en la densidad del aire a semejante altura.

No se pierda: ¿Qué diferencia hay entre llantas AT, MT y HT, para qué sirve cada relieve y cuál escoger?

A mayor altura, menor potencia

En la quema de combustible, sea corriente, extra o diésel, no solo son importantes el movimiento y la gasolina, sino también el oxígeno. Un motor a combustión necesita una cantidad suficiente de aire para poder trabajar.

A mayor altura sobre el nivel del mar, como en la capital de Colombia, el aire es menos denso y contiene menos moléculas de oxígeno. Eso quiere decir que, a menos aire disponible, menos combustible puede quemar el motor.

Dependiendo del tipo de motor en cuestión, este tipo de autos puede perder entre el 10% y el 30% de su potencia bajo estas condiciones. Además, la altitud del lugar también merma la fuerza del vehículo entre más altura tenga.

Entérese: Chaleco airbag para moto: cómo funciona, tipos y precios

Tipos de motores en la altura