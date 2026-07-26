¿Por qué los carros pueden perder potencia en ciudades con mucha altura como Bogotá?

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Durante años, muchos conductores han notado que los motores de sus vehículos pierden fuerza en ciudades ubicadas a una gran altitud. El ejemplo más claro y cercano es Bogotá, que con 2.640 metros sobre el nivel del mar es la tercera capital más alta del mundo, solo superada por Quito y La Paz.
Sin embargo, las tres ciudades comparten un fenómeno que, a mayor altitud, más se nota, y es la disminución de la fuerza de los carros. Lejos de ser un efecto propio del fabricante o del tipo de unidad de potencia, la mejor manera de explicar esta situación está en la densidad del aire a semejante altura.
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A mayor altura, menor potencia
En la quema de combustible, sea corriente, extra o diésel, no solo son importantes el movimiento y la gasolina, sino también el oxígeno. Un motor a combustión necesita una cantidad suficiente de aire para poder trabajar.
A mayor altura sobre el nivel del mar, como en la capital de Colombia, el aire es menos denso y contiene menos moléculas de oxígeno. Eso quiere decir que, a menos aire disponible, menos combustible puede quemar el motor.
Dependiendo del tipo de motor en cuestión, este tipo de autos puede perder entre el 10% y el 30% de su potencia bajo estas condiciones. Además, la altitud del lugar también merma la fuerza del vehículo entre más altura tenga.
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Tipos de motores en la altura
- Motores atmosféricos: son los más comunes y los más afectados, porque dependen enteramente de la presión en el ambiente para introducir aire a sus cilindros, que si no tienen el suficiente, no se mueven igual, perdiendo entre el 20 y el 30% de su potencia.
- Motores Turbo: Sufren una pérdida mucho menos caótica que la de las unidades de potencia anteriores. Estos sistemas comprimen el aire a la fuerza antes de introducirlo al motor, compensando la falta de densidad atmosférica. En Bogotá pierden entre el 10% y el 15% de la fuerza.
- Carros eléctricos: Al moverse con un motor eléctrico y no a combustión, no dependen del oxígeno disponible en el aire para generar movimiento. Rinden de la misma forma en Bogotá que en Barranquilla o Cartagena.