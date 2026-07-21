¿Qué diferencia hay entre llantas AT, MT y HT, para qué sirve cada relieve y cuál escoger?

Existen tres tipos de gomas: AT, MT y HT, cumpliendo cada una funciones diferentes. Foto: Pexels

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Aunque en el universo automotriz la mayoría de personas asocie las siglas AT (Automatic Transmission) y MT (Manual Transmission) con la caja de cambios de un carro, lo cierto es que estas letras pueden significar mucho más que eso. En concreto, cuando se trata del tipo de neumáticos disponibles.

Por eso aquí le explicamos cuáles son las llantas AT, MT y HT, qué diferencias hay entre ellas, para qué sirve cada una y qué tipo de relieve presenta cada una. Saber esto le permitirá escoger mejor a la hora de hacer un cambio en su auto o pedirlas al momento de comprar un vehículo, dependiendo de sus necesidades.

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Neumáticos AT (All Terrain)

Seguramente son las llantas más versátiles del mercado. Están hechas para el asfalto, pero su relieve grande y profundo las hace muy buenas para funcionar en terreno con piedras, barro y agua, como el de una calle sin pavimentar.

Aunque no es una regla general, son el tipo de neumáticos con los que se vende la mayoría de las camionetas de gran envergadura. Ese tipo de vehículos puede transitar en la ciudad, pero también en el campo.

Aunque son gomas ruidosas, su tracción las hace la elección idónea para hacer trabajo pesado como carga. Además, si viaja mucho a un lugar rural, es la opción ideal para salir del pavimento sin sufrir o dañarse en el proceso.

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Neumáticos MT (Mud Terrain)

Estas son las verdaderas llantas todoterreno. En su relieve, tiene grandes y profundos espacios para que no se deslice en terrenos complicados. Mientras la rueda gira, además de moverse, expulsa elementos que le corten el paso.

Son tan abrasivos estos neumáticos que son capaces de transitar por ríos de baja profundidad, bosques y rutas extremas. Eso sí, solo son recomendables para vehículos con gran altura entre el piso y la carrocería y hechos para este tipo de contextos.

Mientras una goma HT podría reventarse con un golpe simple, las MT son más resistentes, más ruidosas y consumen más gasolina. No son el tipo de neumáticos que vengan por defecto en un carro tradicional, pero sí en una pick-up de gran tamaño que esté diseñada para trabajos exigentes.

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Neumáticos HT (Highway Terrain)

Este es el tipo de llantas que casi cualquier carro tiene. Son las más comunes para transitar por el pavimento, sea el de una calle o una carretera. Su relieve, apenas un par de líneas muy finas, le da una gran adherencia al suelo.

Esto hace que sean muy silenciosas, resistan mejor el rodamiento constante por el piso y tengan un funcionamiento eficiente al frenar. Además, son eficaces en el ahorro de combustible y entregan mayor estabilidad a alta velocidad.

Esta es la clase de neumáticos que vienen por defecto con cualquier sedán o SUV urbano. Adicionalmente, son las gomas más comunes que se comercializan en almacenes de cadena por su uso casi universal en el mundo.

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