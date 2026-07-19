Chaleco airbag para moto: cómo funciona, tipos y precios

Casi siempre los chalecos airbag para moto están hechos externamente de un material reflectivo a la luz. Foto: Pexels

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Aunque las motocicletas no incorporan bolsas de aire (airbag) de seguridad como los carros, sí pueden contar con este elemento, aunque no esté incluido en la carrocería. Este accesorio, al igual que en los vehículos de cuatro ruedas, protege zonas vitales y sensibles del cuerpo durante los choques.

No solo para reducir riesgos de una lesión grave o de una fatalidad durante un siniestro, sino también como un recordatorio del riesgo que se corre en las calles. Por eso, aquí está una guía básica sobre los chalecos airbag para las motos: cuál es su funcionamiento, qué tipos hay y a qué precios están.

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¿Qué es un chaleco airbag?

El chaleco airbag para moto es un componente de seguridad pasiva diseñado para inflarse en cuestión de milisegundos durante un accidente para proteger a quien lo porta. A diferencia de las bolsas de aire de los carros, estos se sitúan en el cuerpo del conductor y no frente a él como en el caso de un auto.

De acuerdo con algunas aseguradoras, su uso puede reducir la fuerza del impacto hasta en un 95%. En otras palabras, ofrece una protección equivalente a tener múltiples espalderas juntas, como las de una chaqueta.

Estas protegen a quien va a bordo de la moto ante un impacto posterior, una caída hacia atrás o un deslizamiento de espalda. No obstante, su nivel de absorción del impacto es limitado por cuenta de su fabricación en plástico.

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¿Cómo funciona un chaleco airbag?

A simple vista, es una prenda normal sin mangas o con mangas, pero en su interior contiene una malla elástica que oculta una bolsa de aire que va conectada a un cartucho de gas comprimido que se activa con el golpe.

Esta detección del impacto hace que el chaleco se infle en 20 o 100 milisegundos (un segundo) para funcionar como un escudo entre el torso y el objeto del choque. Además, absorbe la energía liberada y evita que llegue al cuerpo.

En algunos casos y dependiendo del tipo de chaleco airbag, este puede inmovilizar el casco del motociclista para evitar lesiones cervicales. De las más graves que puede sufrir una persona manejando o a bordo de una moto.

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¿Qué tipos de chalecos airbag existen?

Airbag mecánico : va atado con una cuerda al vehículo y se activa solo si el pasajero sale disparado de la moto. No usa baterías y es accesible.

Airbag electrónico: funciona con GPS que detecta los choques al instante, sean contra la moto o contra el conductor. Es mucho más preciso que el anterior, pero al ser inalámbrico requiere de baterías para operar.

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¿Qué precio tiene un chaleco airbag en Colombia?

Airbag mecánico : puede costar COP 1.400.000 y su mantenimiento ronda los COP 15.000 a COP 60.000 para una recarga de aire.

Airbag electrónico: su valor en el mercado colombiano oscila entre COP 2.600.000 y COP 4.000.000. El precio dependerá de la marca que lo fabrique y de los materiales de los que esté hecho el chaleco.

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