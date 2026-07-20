¿Por qué un carro eléctrico no se debe cargar al 100%?

En la mayoría de los casos, si una batería interna de un carro eléctrico está dañada, esta se debe reemplazar por completo. Foto: Pexels

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Si lo piensan bien, un carro eléctrico es como un celular gigante capaz de mover personas y objetos a grandes distancias. Sin embargo, como cualquier dispositivo móvil, tiene limitaciones por cuenta de su batería interna, que en el caso de un teléfono o un auto, está hecha, como en la mayoría de los casos, de litio.

Este tipo de acumulador de energía tiene grandes ventajas como poder desplegar y recibir carga eléctrica muy rápido y eficientemente, pero también tiene detalles que podrían considerarse contraproducentes. Uno de esos, al igual que en el caso de un celular, es no poder cargarla al 100%.

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Razones para no cargar el carro hasta el 100%

Primero, si la batería llega o permanece al 100%, entra en un estado llamado estrés por alto voltaje, generando una tensión interna que debilita sus componentes químicos. Una situación que acelera el desgaste natural de la batería.

Segundo, entre el 80% y el 100%, la carga de una batería de litio genera calor, una condición que deteriora las celdas que componen la pila interna. Por eso, la regla de oro es limitar, manualmente o automáticamente, la carga a no más del 90%.

Tercero, con la batería llena, la regeneración por frenado pierde sentido pues al moverse con el 100% no hay acumulación de energía al frenar. Eso hace que la eficiencia eléctrica de los viajes se reduzca. Esta es la mayor diferencia con las pilas de los celulares, pues estas no se regeneran durante su uso.

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¿Qué baterías sí se deben cargar al 100%?

Aunque la mayoría de los fabricantes recomiendan mantener el acumulador en su zona de confort (20%-80%), pues en el caso de las baterías de litio esto podría duplicar o hasta triplicar la vida útil de este componente interno.

Hay algunas situaciones en las que la recomendación es llevar el contador al 100%. Por ejemplo, durante los viajes largos con un carro eléctrico sí se sugiere cargar totalmente la pila, pues esta se gastará más rápido.

Además, en caso de que su auto use baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), menos comunes, pero presentes en algunos modelos de entrada de Tesla, la sugerencia es cargarlas al 100% una vez por semana para calibrar el sistema eléctrico.

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