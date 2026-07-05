¿Qué hacer si compró un carro y nunca hicieron el traspaso? Esto debe saber

La creencia de que una carta de compraventa es suficiente sigue siendo una de las mayores equivocaciones en este tipo de negocios. Foto: Pixabay

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Lo que para muchos parece un detalle pendiente o un trámite que puede resolverse después, no realizar el traspaso al momento de comprar un carro usado puede convertirse en un problema legal y económico que termina afectando tanto al comprador como al vendedor.

La creencia de que una carta de compraventa es suficiente sigue siendo una de las mayores equivocaciones en este tipo de negocios. Según David Bencardino, abogado experto en trámites vehiculares, la propiedad de un vehículo en Colombia no se transfiere únicamente con la entrega de las llaves o con un documento firmado entre las partes.

“Desde la perspectiva del derecho privado colombiano (Artículo 922 del Código de Comercio), la propiedad de un vehículo es un acto solemne y se perfecciona únicamente con la inscripción ante el RUNT”, explica el experto.

Walther Carvajal, CEO y fundador de Wcar, plataforma especializada en compra y venta de vehículos usados, advierte que muchas personas subestiman el problema. Según el directivo, un carro con traspaso abierto puede convertirse en una verdadera “bomba de tiempo”, porque quien figura en la tarjeta de propiedad sigue siendo el responsable ante las autoridades.

Esto significa que, si el vehículo se ve involucrado en un accidente grave o en un delito, la primera persona a la que buscarán las autoridades será al propietario registrado.

A su turno, Bencardino señala que el riesgo tampoco desaparece para quien compró el carro. Según explica, el comprador puede encontrarse con situaciones inesperadas como embargos, sucesiones o problemas financieros del dueño registrado. “Si el propietario legal adquiere deudas, fallece o enfrenta procesos judiciales, el vehículo podría terminar involucrado en esos procesos porque para el sistema sigue siendo de su propiedad”, sostiene.

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Pero entonces, ¿cómo debe hacerse correctamente el traspaso? El abogado señala que el proceso legal contempla la radicación del Formulario Único de Traspaso ante el organismo de tránsito correspondiente, además de las validaciones en el RUNT.

Sin embargo, explica que uno de los problemas frecuentes es el llamado “limbo administrativo”, es decir, el tiempo que puede pasar entre la radicación del trámite y la actualización definitiva de la información. Por eso, los expertos coinciden en que dejar asuntos sin formalizar puede convertirse en una fuente de riesgos.

El papeleo que debe tener listo

Un trámite de traspaso no consiste únicamente en firmar un papel. Hay varios documentos que deben estar completos y vigentes:

Formulario Único de Traspaso diligenciado correctamente

Contrato de compraventa original

Improntas del vehículo (motor, chasis y serie)

SOAT vigente

Revisión tecnomecánica vigente cuando aplique

Paz y salvo del SIMIT para comprador y vendedor

Paz y salvo de impuestos vehiculares

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Señales de alerta antes de comprar un carro usado

Más allá de los documentos, los expertos recomiendan prestar atención a situaciones que podrían anticipar problemas posteriores.

Carvajal menciona tres señales que deberían encender las alarmas:

Negativa a realizar un peritaje: si el vendedor evita que el carro sea revisado por un centro de confianza, puede existir algún problema oculto.

Afán excesivo por cerrar el negocio: la presión por entregar dinero rápidamente suele ser una señal de alerta.

Precios demasiado bajos: un vehículo con un valor muy inferior al promedio del mercado puede esconder problemas mecánicos, documentales o incluso antecedentes más graves.

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¿Y si el carro se compró hace meses o incluso años y nunca hicieron el traspaso?

Cuando el negocio ya se hizo y el tiempo pasó, resolver la situación puede convertirse en un problema complejo. Según Bencardino, existen caminos legales para intentar regularizar el vehículo, aunque advierte que los procesos pueden convertirse en un verdadero calvario.

Una alternativa se da cuando el comprador tiene el vehículo, pero el vendedor desapareció o simplemente se niega a firmar. En estos casos puede ser necesario acudir a un proceso civil para que un juez declare la propiedad del vehículo. El abogado advierte que este camino puede traducirse en años de litigios y gastos jurídicos que incluso podrían superar el valor comercial del carro.

Por otro lado, también existe la prescripción adquisitiva de dominio, conocida jurídicamente como usucapión, mediante la cual una persona puede solicitar ante un juez el reconocimiento de la propiedad al demostrar que ha poseído el vehículo de manera pública, pacífica e ininterrumpida durante el tiempo que establece la ley.

Los especialistas coinciden en una conclusión que muchos ignoran hasta que enfrentan el problema: el traspaso no es un papel secundario ni un trámite que puede esperar. Al final, un carro puede estar estacionado en el garaje, tener las llaves en el bolsillo y haber sido pagado por completo, pero mientras el nombre no cambie en el registro, legalmente podría seguir perteneciendo a otra persona.