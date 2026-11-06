¿Qué diferencia hay entre Auto Hold y el freno de mano eléctrico?

En la mayoría de los carros modernos está en la consola central y puede identificarse como “Auto Hold” o “Auto H”. Al activarlo, se enciende una luz (generalmente verde) en el tablero de instrumentos. Foto: Pexels

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La industria automotriz avanza casi sin pausa e incorpora funciones que buscan mejorar la seguridad vial o hacer la conducción más cómoda. Entre esas novedades, dos de las que más se están viendo en los carros modernos son el botón Auto Hold y el freno de mano eléctrico.

De acuerdo con Mapfre, empresa aseguradora, el freno de mano eléctrico, también conocido como freno de estacionamiento eléctrico, sustituye a la palanca de mano común. En su lugar, el accionamiento se produce al presionar un botón que activa el bloqueo los frenos del carro.

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Por su parte, el Real Automóvil Club de España (RACE), entidad reconocida en temas de movilidad, señala que el Auto Hold funciona como un asistente que mantiene el vehículo quieto sin que el conductor tenga que dejar el pie sobre el freno. Imagine el escenario de un semáforo que tarda en cambiar o una fila de carros que avanza lentamente. En vez de mantener el pedal presionado todo el tiempo, solo es necesario activar el Auto Hold para que el carro permanezca detenido. Cuando se pisa el acelerador, el sistema libera los frenos y permite continuar la marcha.

Activar este sistema no tiene mayor ciencia, si el vehículo no lo enciende automáticamente, solo es necesario presionar el botón destinado a esa función. En la mayoría de los carros modernos está en la consola central y puede identificarse como “Auto Hold” o “Auto H”. Al activarlo, se enciende una luz (generalmente verde) en el tablero de instrumentos.

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¿Cuál es la diferencia entre Auto Hold y el freno de mano eléctrico?

Auto Hold Freno de mano eléctrico Mantiene el carro detenido en paradas temporales. Inmoviliza el vehículo cuando se estaciona. Se utiliza en semáforos, trancones y pendientes. Se usa principalmente al parquear el carro. Libera los frenos automáticamente al acelerar, si se cumplen las condiciones del sistema. Se libera por medio de un botón o automáticamente, según el modelo. No reemplaza el freno de estacionamiento. Cumple la función del freno de mano convencional.

Estos sistemas pueden generar confusión porque permiten mantener el vehículo detenido, pero tienen propósitos diferentes. Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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Ventajas y desventajas del freno de mano eléctrico

A su turno, los expertos de Mapfre mencionan que una de las ventajas del freno de mano eléctrico es la comodidad de no tener que hacer fuerza para accionarlo. Basta con presionar el botón para que el sistema eléctrico accione el freno con toda la fuerza necesaria. Por supuesto, otra de las ventajas es que reduce el riesgo de que el carro se mueva cuando está estacionado en una pendiente inclinada.

Pasando a las desventajas, los expertos de la marca destacan que este sistema es más complejo y puede presentar un mayor número de averías que tiene costos de reparación más elevados. Además, cuando se acciona, no es posible regular la intensidad, sino que las únicas opciones son bloquear o soltar los frenos.

Por último, los expertos precisan que una solución tan sencilla como empujar el carro cuando se queda sin batería no es viable en un modelo que incorpora freno de mano eléctrico, porque las ruedas permanecen bloqueadas. Para liberar el vehículo sería necesario consultar el manual de instrucciones.