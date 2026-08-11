¿Qué es el pinlock y para qué sirve en el casco de moto?

El pinlock es una lámina transparente que se coloca en la parte interna del visor del casco para ayudar a evitar que se empañe. Foto: Cortesía Royal Enfield

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Cuando maneja moto, ver bien no es solo cuestión de comodidad, también es parte fundamental de la seguridad. El frío, la lluvia y los cambios de temperatura pueden hacer que el visor del casco se empañe y dificultar la visibilidad en el recorrido.

Para evitar esta situación existe pinlock, una lámina transparente que se instala en la parte interna del visor y ayuda a mantenerlo despejado.

De acuerdo con Honda, su funcionamiento consiste en crear una separación entre el aire frío del exterior y la humedad que se genera dentro del casco. De esta manera, disminuye la condensación sobre el visor y se mantiene una mejor visibilidad al conducir.

Este sistema puede ser especialmente útil en momentos en los que la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del casco es mayor, situación frecuente en días fríos o de lluvia.

Según Honda, también puede ser una alternativa para quienes utilizan la moto a diario, por ejemplo, cuando las paradas constantes, los cambios de temperatura y las diferentes condiciones del clima pueden hacer que el visor se empañe con mayor facilidad.

Otra señal de que puede ser útil es cuando el motociclista tiene que levantar el visor con frecuencia para poder ver mejor. Además de ser incómodo, conducir de esta manera puede dejar el rostro más expuesto a la lluvia, el viento y otros elementos del camino.

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¿Cómo instalar y cuidar el pinlock?

Antes de instalarlo, lo primero es revisar si el casco ya cuenta con este sistema. Auteco señala que existen diferentes referencias que incluyen este sistema de fábrica, por lo que no siempre es necesario comprarlo o instalarlo por separado.

Si el casco no lo tiene, se debe desmontar el visor para realizar la instalación. Para hacerlo, Auteco recomienda buscar una superficie cómoda y utilizar guantes de látex, con el fin de evitar dejar manchas o rayar la pantalla.

Para limpiarlo, primero se debe retirar del visor y procurar tocar lo menos posible la parte interna. Una vez separado, se puede limpiar con un paño de microfibra, sumergirlo en agua durante un par de minutos y después dejarlo secar al aire libre.