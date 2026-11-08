¿Qué es la alerta de tráfico cruzado trasero y para qué sirve en un carro?

Estas tecnologías ayudan a tomar decisiones, pero no reemplazan la atención del conductor. Foto: pexels

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Algunas maniobras, como salir en reversa de un parqueadero, pueden representar un riesgo cuando otros vehículos estacionados dificultan la visibilidad hacia los costados. Para ayudar a prevenir accidentes, los fabricantes han incorporado sistemas de asistencia a la conducción que advierten sobre posibles peligros y facilitan estas acciones.

De acuerdo con Sergio Valencia, gerente de producto de Kia Colombia, la alerta de tráfico cruzado trasero advierte cuando detecta un vehículo que se aproxima por los costados mientras el conductor retrocede. Según el modelo, utiliza radares ubicados en las esquinas traseras y genera alertas visuales y sonoras.

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Algunos vehículos incorporan, además, una asistencia de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero, que puede intervenir sobre los frenos si detecta un riesgo de choque. Sin embargo, esta tecnología tiene algunas limitaciones. Según Valencia, factores como la velocidad, la ubicación del vehículo y la presencia de obstáculos pueden afectar la detección.

Por esta razón, recomienda verificar que los sensores estén limpios y libres de algún sucio que puedan obstruirlos, conocer las indicaciones del manual y realizar siempre una revisión visual del entorno. Antes y durante la maniobra, el conductor debe revisar los espejos y la cámara trasera, retroceder despacio y estar preparado para detenerse. "Si recibe una alerta o el vehículo frena, debe comprobar qué ocurre alrededor antes de continuar. Estas tecnologías ayudan a tomar decisiones, pero no reemplazan la atención del conductor", advierte.

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Recomendaciones para salir en reversa de forma segura

El fabricante de vehículos Dodge comparte algunas recomendaciones para realizar maniobras en reversa de forma segura y reducir el riesgo de accidentes.

Revise los espejos y el entorno: ajuste los espejos retrovisores y verifique los puntos ciegos. Antes de retroceder, asegúrese de que no haya peatones, ciclistas u otros vehículos cerca.

Controle la dirección: realice movimientos suaves con el volante y evite girarlo bruscamente, ya que podría perder el control de la trayectoria del vehículo.

Utilice los sistemas de asistencia: apoye la maniobra en la cámara de reversa y los sensores de estacionamiento. Estos ayudan a identificar obstáculos, pero no reemplazan la revisión visual.

Tenga en cuenta las normas de tránsito: conozca las disposiciones sobre el uso de la reversa y evite utilizarla como una forma habitual de desplazamiento.