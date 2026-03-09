¿Qué es la tecnología V2L en los carros eléctricos? Ventajas y desventajas

Algunos fabricantes han empezado a incluir tomas de corriente en diferentes partes del vehículo. Foto: Autogermana

Los carros eléctricos ya no solo se usan para movilizarse, gracias a la evolución de sus sistemas energéticos también pueden funcionar como una fuente portátil de electricidad. Dentro de estos avances aparece la tecnología V2L (Vehicle to Load) o vehículo a carga, que permite aprovechar la energía en la batería del carro para alimentar a otros equipos externos.

De acuerdo con J.D. Power, empresa de inteligencia del consumidor, algunos fabricantes ya incorporan tomas de corriente en diferentes partes del vehículo para aprovechar esta función. Según el modelo, estas salidas pueden ubicarse dentro de la cabina, en el baúl o mediante un adaptador conectado al puerto de carga exterior.

¿Cómo funciona V2L?

Detrás de su operación, hay varios procesos que gestionan la energía de la batería:

Almacenamiento de energía: la batería de iones de litio del vehículo eléctrico acumula electricidad cuando se recarga desde un cargador doméstico, una estación pública o incluso una fuente de energía renovable.

Conversión de energía: cuando se activa el sistema V2L, un inversor integrado se encarga de transformar la corriente continua (CC) almacenada en la batería en corriente alterna (CA), que es la que utilizan la mayoría de los equipos eléctricos.

Conexión de dispositivos: los equipos externos pueden conectarse directamente a las salidas V2L del vehículo o mediante un adaptador compatible con el puerto de carga.

Gestión de la carga: el sistema del vehículo monitorea permanentemente el consumo de energía para garantizar un buen funcionamiento, evitando sobrecargas y protegiendo a los dispositivos conectados.

Diferencias entre V2L, V2H y V2G

La tecnología V2L no es la única forma de aprovechar la energía de un carro eléctrico. Existen otras funciones que también se basan en el flujo bidireccional de energía. Sin embargo, cada una tiene un propósito diferente y requiere distintos niveles de infraestructura.

Estas son las principales diferencias entre V2L, V2H y V2G.

Vehículo a Carga (V2L) : con V2L, el carro eléctrico puede alimentar directamente dispositivos o equipos externos mediante tomas de corriente o adaptadores integrados.

Vehículo a Hogar (V2H): esta tecnología va un paso más allá, ya que permite que el carro eléctrico suministre energía directamente a los circuitos de una vivienda.

Vehículo a Red (V2G): es la versión más avanzada de este concepto. Con V2G, los vehículos eléctricos pueden devolver energía a la red eléctrica. Este sistema requiere equipos de carga especializados, protocolos de comunicación con la red y aprobación regulatoria.

Principales ventajas y desventajas de la tecnología V2L

Ahora bien, como pasa con casi cualquier tecnología, el V2L tiene cosas muy útiles, pero también algunos límites que vale la pena tener en cuenta. Según JD Power, una de sus principales ventajas es que no requiere infraestructura adicional. Mientras que tecnologías como V2H o V2G necesitan cargadores e instalaciones especiales, con V2L solo es necesario conectar el dispositivo al tomacorriente del vehículo o utilizar un adaptador compatible.

Otro punto a favor que menciona la compañía es la disponibilidad inmediata de energía. Esta función permite utilizar electrodomésticos o equipos eléctricos prácticamente en cualquier lugar. Puede ser útil durante un viaje, en actividades al aire libre, en un sitio de trabajo o incluso como respaldo cuando se presenta un apagón.

También aporta un valor adicional al vehículo eléctrico, ya que amplía su utilidad más allá del transporte. El carro deja de ser únicamente un medio para desplazarse y pasa a convertirse en una herramienta energética que puede apoyar diferentes actividades.

Sin embargo, V2L no es el sustituto perfecto para un sistema completo de energía doméstica o de apoyo a la red. JD Power explica que uno de los principales límites tiene que ver con la capacidad de energía. La mayoría de los sistemas V2L están pensados para alimentar equipos o electrodomésticos de consumo moderado, por lo que no suelen ser adecuados para soportar cargas muy altas o mantener funcionando toda una casa durante largos periodos.

También hay que tener presente que la energía utilizada sale directamente de la batería del carro. Cada dispositivo conectado consume parte de esa reserva, lo que reduce la autonomía disponible para conducir.

Finalmente, cuando se utiliza en exteriores es importante prestar atención a las condiciones de seguridad y al entorno. Usar cables adecuados y protegidos frente a la humedad o el calor ayuda a evitar riesgos y garantiza un funcionamiento seguro del sistema.