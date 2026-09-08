¿Qué es y cómo hacer el golpe de gas en la moto?

Esta técnica ayuda a hacer más suaves los cambios de marcha, especialmente cuando se reduce la velocidad. Foto: pexels

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Cambiar de marcha es una de las acciones que más hacen los motociclistas a la hora de manejar. Sin embargo, al reducir una marcha, puede ocurrir que la rueda trasera reciba un jalonazo. Para evitar que esto suceda, existe una técnica conocida como “golpe de gas”.

Quédese y le contamos cómo hacerla correctamente y cuáles son los errores que se deben evitar.

Según Eric Teleche, gerente de capacitación corporativo de Grupo UMA, el golpe de gas es una aceleración breve y controlada que permite elevar momentáneamente las revoluciones del motor para sincronizarlas con la velocidad de giro que requiere la siguiente marcha.

Su principal objetivo es hacer más suave la transición entre cambios, especialmente al bajar las marchas, evitando movimientos bruscos que puedan afectar el comportamiento de la moto.

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¿Cómo hacer el golpe de gas en una moto?

Aunque aparentemente puede parecer una maniobra fácil de hacer, requiere coordinación entre el acelerador, el embrague y la palanca de cambios. Alexander Escobar, jefe de calidad y servicio técnico de Hero Motos, explica que para realizar correctamente el golpe de gas se deben seguir estos pasos:

Frenar o desacelerar: según la situación de conducción, el motociclista debe prepararse para reducir la marcha. Apretar el embrague: se debe accionar el embrague completamente. Dar el golpe de gas: con el embrague presionado, se realiza un acelerón breve y preciso para elevar las revoluciones del motor. Bajar una marcha: inmediatamente después del acelerón se debe reducir una marcha. Soltar el embrague progresivamente: el embrague debe liberarse de manera progresiva, no de golpe. Al mismo tiempo, se puede cerrar el acelerador o mantenerlo muy suave, dependiendo de la situación.

De acuerdo con Teleche, esta maniobra puede hacerse al aproximarse a una curva, durante una maniobra de adelantamiento o cuando se necesita recuperar rápidamente la respuesta del motor.

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Recomendaciones para aprender a hacer el golpe de gas

Practique en una recta: comience a velocidad moderada y sin tráfico, haciendo la reducción de una sola marcha.

Coordine el acelerador y el embrague: el golpe de gas debe hacerse justo antes de soltar el embrague, buscando que las revoluciones del motor queden lo más cerca posible de las que necesita la nueva marcha.

Escuche y sienta el comportamiento de la moto: si después del golpe de gas se presenta un jalonazo o bloqueo, el acelerón no fue suficiente. Si, por el contrario, las revoluciones aumentan demasiado, el acelerón fue excesivo.

Ajuste la intensidad: la práctica debe permitir encontrar el punto adecuado, hasta que el golpe de gas sea casi imperceptible.

Baje las marchas de manera escalonada: no se deben bajar varias marchas sin repetir la técnica en cada una. Lo recomendable es hacerlo una por una para no forzar la transmisión.

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