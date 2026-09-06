¿Se puede adelantar por la derecha en Colombia? Multas y qué dice la norma

La regla general en Colombia es que el adelantamiento debe hacerse por la izquierda. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Adelantar por la derecha puede parecer una maniobra cotidiana cuando hay varios carriles en una misma vía, pero no siempre significa lo mismo ante la norma de tránsito.

De acuerdo con Javier Mahecha, instructor de la academia de conducción ACAR, el adelantamiento consiste en sobrepasar a un vehículo que circula delante por el mismo carril. Sin embargo, esta maniobra debe hacerse de acuerdo con las normas de tránsito, ya que realizarla de manera incorrecta puede ocasionar accidentes.

Le puede interesar: ¿Cada cuánto se debe cambiar el líquido de la transmisión de una caja automática?

¿Qué dice la norma sobre adelantar por la derecha? ¿Hay situaciones en las que está permitido hacerlo?

La regla general en Colombia es que el adelantamiento debe hacerse por la izquierda. El artículo 60 del Código Nacional de Tránsito establece que los vehículos deben transitar por sus respectivos carriles y que estos solo deben atravesarse para realizar maniobras de adelantamiento o de cruce.

El artículo 73, por su parte, establece las prohibiciones especiales para adelantar y señala expresamente que no se debe realizar esta maniobra “por la berma o por la derecha de un vehículo”.

Por eso, no existe una autorización general para adelantar por la derecha.

Mahecha explica que, en este punto, es importante diferenciar entre adelantar y simplemente continuar circulando por un carril derecho.

Por ejemplo, si una vía tiene varios carriles en el mismo sentido y un vehículo circula por el carril derecho a una velocidad mayor que otro que está en un carril ubicado a la izquierda, esto no significa automáticamente que esté realizando un adelantamiento ilegal por la derecha.

Le recomendamos leer: ¿Las cámaras de fotomulta funcionan en la noche y madrugada y qué detectan?

¿Qué multa pueden poner por adelantar de forma indebida?

Según el instructor Mahecha, dependiendo de la maniobra que realice el conductor, puede incurrir en diferentes infracciones de tránsito:

A01: corresponde a no transitar por la derecha de la vía y tiene un valor de COP 168.900.

A09: se aplica cuando se adelanta entre dos vehículos automotores que están en sus respectivos carriles. Esta infracción tiene un costo de COP 168.900.

C07: corresponde a no señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano, y con la debida anticipación, una maniobra de giro o cambio de carril. El valor de esta infracción es de COP 633.200.

D.6: aplica cuando se adelanta a otro vehículo en la berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados, o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. Esta infracción tiene un costo de COP 1.266.100.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.