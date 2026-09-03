¿Qué gafas usar para moto? Cinco cosas que debe saber antes de comprarlas

Elegir unas gafas adecuadas no debería ser solo una cuestión de diseño. Foto: pexels

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El viento, el polvo, los residuos que pueden aparecer en la vía y hasta los cambios de iluminación pueden convertir un recorrido en moto en una experiencia incómoda para los ojos. Es por eso que, elegir unas gafas adecuadas no debería ser solo una cuestión de diseño.

SportRx, tienda especializada en la creación de lentes y gafas deportivas, señala cinco aspectos que pueden marcar la diferencia entre unas gafas cómodas y unas que terminen siendo una molestia al manejar.

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1. Cobertura y protección contra el viento

El primer punto para tener en cuenta es el nivel de protección que ofrecen las gafas, sobre todo si se utiliza un casco abierto, es decir, uno que no cubra completamente el rostro y deja la zona de los ojos expuesta. En estos casos, las gafas son la principal barrera frente al viento, el polvo y otros residuos que pueden entrar en contacto con los ojos.

Los expertos recomiendan usar lentes grandes y monturas con un diseño envolvente que se adapte a la curvatura de la cabeza y brinde una buena protección.

2. Que sean compatibles con el casco

Si se trata de gafas con correa (que se ajustan a la cabeza por medio de una banda elástica), esta debe adaptarse al casco sin quedar demasiado apretada ni ser difícil de quitar. Para los modelos con patillas (las que se apoyan sobre las orejas y los lados de la cabeza), se recomienda que sean delgadas y rectas, preferiblemente con una base de goma, para evitar que el casco las presione contra los lados de la cabeza.

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3. ¿Qué tipo de espuma deben tener las gafas?

Algunas gafas para moto tienen una capa de espuma alrededor de los ojos. Esta ayuda a mejorar el ajuste, brindar mayor comodidad y ofrecer una protección adicional.

Existen dos tipos de espuma que puede encontrar:

Espuma de celda abierta: es más suave, flexible, económica y fácil de reemplazar. Sin embargo, puede absorber agua y su duración es menor.

Espuma de celda cerrada: es ligera, más resistente a la humedad y duradera, aunque puede ser más costosa y difícil de cambiar.

4. Resistencia al impacto

SportRx recomienda buscar monturas fabricadas en materiales resistentes, como nailon o plástico. Además, señalan que una forma de identificar modelos sometidos a pruebas de resistencia es revisar si cuentan con una clasificación de seguridad.

5. ¿Gafas o anteojos?

Y, por supuesto, el tipo de casco también influye en la elección de la protección para los ojos.

Por ejemplo, si usa un casco que cubra completamente la cabeza y tiene una visera al frente, las gafas protectoras pueden ser una mejor opción, ya que los anteojos son más voluminosos para usarlos debajo de la visera.

Por otro lado, si usa un casco abierto, que deja la zona de los ojos expuesta, los anteojos son la alternativa más práctica para protegerse del viento.

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