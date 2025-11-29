¿Qué pasa si un carro permanece detenido por mucho tiempo? Acá le contamos

No existe un tiempo universal que garantice que todo estará bien, porque cada carro responde distinto según su antigüedad, el tipo de batería, la frecuencia de uso o incluso las condiciones del lugar donde permanece guardado. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando un carro permanece quieto durante varias semanas, o peor aún, durante meses, es normal que surjan preguntas sobre qué tanto puede afectarle esa pausa prolongada. Para muchos, dejarlo parqueado parece inofensivo, al fin y al cabo, no está en uso y no debería desgastarse. Pero la realidad es otra, un vehículo detenido por largo tiempo empieza a deteriorarse de maneras silenciosas, justo esas que no se notan hasta que ya hay un problema encima.

Según especialistas de Ford, no existe un tiempo universal que garantice que todo estará bien, porque cada carro responde distinto según su antigüedad, el tipo de batería, la frecuencia de uso o incluso las condiciones del lugar donde permanece guardado. Aun así, la marca coincide en una recomendación: no dejarlo quieto más de cinco semanas. A partir de ahí, pueden aparecer efectos poco evidentes, pero bastante incómodos, como pérdidas de fluidos por evaporación, disminución de presión en las llantas, falta de lubricación en mangueras, sellos y empaques, y, claro, la temida descarga de la batería.

Le puede interesar: ¿Los intercomunicadores para moto son legales? Condiciones y lo que dice la ley

Consejos para evitar daños

Aunque mantener un vehículo detenido durante semanas no es lo ideal, hay situaciones en las que simplemente no se puede hacer otra cosa. Ya sea por un viaje, una emergencia o por cambios en la rutina, lo importante es que, cuando vuelva a encenderlo, el carro no haya sufrido de más. Por eso, Ford recomienda varias prácticas sencillas que ayudan a conservar sus sistemas en buen estado mientras permanece inmóvil.

1. Encienda el motor al menos una vez por semana

Si no puede mover el carro, por lo menos dele “vida” al motor con un encendido semanal. Ese simple gesto ayuda a que la batería no se descargue por completo y mantiene despierto el sistema eléctrico. Incluso unos minutos bastan para evitar dolores de cabeza más adelante.

2. Revise la presión de las llantas

Antes de dejarlo quieto por un periodo prolongado, conviene revisar que las llantas estén infladas en su nivel adecuado. De hecho, inflarlas un poco por encima del valor habitual puede prevenir deformaciones, sobre todo si el carro va a permanecer estacionado en el mismo punto durante varias semanas.

3. Controle los niveles de líquidos

Cuando el vehículo permanece detenido por largos periodos, algunos fluidos pueden evaporarse o disminuir debido a factores como el calor. Por eso, es clave comprobar niveles de refrigerante, aceite, líquido de frenos y limpiaparabrisas. Si nota que están un poco por debajo de lo normal, llenar hasta cerca del máximo ayudará a proteger los sistemas del carro mientras permanece sin uso.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.