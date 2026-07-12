¿Qué significa la luz amarilla intermitente del semáforo y quién tiene la prioridad?

El amarillo fijo y el intermitente cumplen funciones diferentes dentro del control del tránsito. Foto: Pexels

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Los semáforos no siempre funcionan con la secuencia de verde, amarillo y rojo. En algunos cruces, horarios o situaciones, las luces pueden quedar intermitentes, es decir, encenderse y apagarse de manera continua.

Cuando la luz amarilla queda intermitente, ya no anuncia que el semáforo está a punto de cambiar a rojo. En este caso, indica cuál vía tiene prioridad en la intersección. Para entender cómo funciona el cruce, también es necesario observar la señal que aparece en las demás entradas.

¿Qué debe hacer ante una luz amarilla intermitente?

La luz amarilla intermitente se utiliza en la vía que tiene prelación. Aunque la palabra puede sonar técnica, significa que quienes circulan por esa calle tienen prioridad frente a quienes llegan desde las demás vías.

Esto no obliga al conductor a detenerse por completo, pero tampoco significa que pueda avanzar sin mirar. Debe acercarse con cuidado, revisar el movimiento de carros, motos, bicicletas y peatones, y continuar únicamente cuando pueda hacerlo de forma segura.

El artículo 118 del Código Nacional de Tránsito, norma que establece las reglas de circulación en Colombia, señala que las autoridades pueden activar las luces intermitentes en determinadas situaciones u horarios.

Cuando se activa este modo, el amarillo se utiliza en la vía con prelación y el rojo en las calles que llegan a ella.

Además, al aproximarse a una intersección, el conductor debe reducir la velocidad. El artículo 74 fija un límite de 30 kilómetros por hora en estos puntos.

Tener la prioridad define quién pasa primero, pero no elimina el deber de conducir con precaución.

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¿Quién debe hacer el PARE?

En las demás entradas del cruce, la señal será roja intermitente. En ese caso, sí es obligatorio detenerse.

La norma establece que la luz roja intermitente equivale a una señal de PARE. Por eso, no basta con reducir la velocidad, mirar rápidamente y continuar. El vehículo debe frenar antes de entrar a la intersección y esperar hasta que pueda avanzar sin interferir con quienes tienen la prioridad.

La diferencia puede entenderse así:

Amarillo intermitente: el conductor circula por la vía con prioridad y puede continuar con precaución.

Rojo intermitente: el conductor debe hacer el PARE antes de entrar al cruce.

Recuerde que las órdenes de un agente de tránsito están por encima de las luces del semáforo. Después siguen las señales transitorias, los semáforos, las señales verticales y las marcas pintadas sobre la vía.

Por eso, aunque el conductor encuentre una luz amarilla intermitente, debe detenerse si el agente se lo indica. En ese momento, la instrucción que vale es la del funcionario encargado de regular el tránsito.

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