¿Qué significan las flechas blancas pintadas en el suelo y qué hacer al verlas?

Estas flechas actúan como señales reglamentarias. Foto: Magnific

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Cuando se conduce, la atención suele estar puesta en los semáforos, las señales verticales y los demás vehículos que circulan. Sin embargo, muchas veces no se les presta atención a las flechas blancas pintadas sobre el piso, pese a que pueden definir qué maniobra está permitida y evitar desde una confusión hasta una sanción.

Según James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, estas señales con forma de saeta indican el sentido o los sentidos de circulación permitidos en un carril o una calzada y que se utilizan cuando las maniobras autorizadas no resultan evidentes para el conductor.

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¿Qué hacer cuando aparecen estas flechas en la vía?

Para Jaramillo, cada una de estas demarcaciones cumple una función específica y debe respetarse porque actúan como señales reglamentarias. Estas son las más comunes y lo que indican para el conductor:

Flecha de frente: señala que el carril está destinado a continuar en línea recta, por lo que el conductor deberá seguir el recorrido sin realizar giros.

Flecha de giro: indica que el carril solo puede utilizarse para girar hacia la dirección señalada, ya sea a la derecha o a la izquierda.

Flecha de frente y de giro: permite dos maniobras desde el mismo carril, continuar el trayecto o realizar el giro indicado.

Flecha de frente y de salida: se utiliza principalmente en autopistas y carreteras para señalar el punto donde puede iniciarse una salida o el ingreso a un carril de desaceleración.

Flecha de incorporación: advierte que el carril por el que circula el vehículo terminará más adelante, por lo que será necesario integrarse al carril indicado respetando la prioridad de los demás actores viales.

Flecha de incorporación a carriles de tránsito exclusivo: señala los puntos autorizados donde otros vehículos pueden ingresar temporalmente a carriles especiales, como los destinados al transporte público, para realizar maniobras como un giro.

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¿Existe una multa por no respetar estas flechas?

No seguir la dirección o la maniobra indicada puede convertirse en una infracción de tránsito. De acuerdo con Jaramillo, no respetar el sentido que indican estas señales puede constituir una conducta asociada a circular en contravía. La infracción corresponde a la D3, que para 2026 tiene una multa de COP 1.266.100.

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Beneficios por pronto pago del comparendo

Cuando una persona es notificada con una orden de comparendo y acepta la comisión de la infracción, puede acceder a descuentos sobre el valor de la multa, siempre que cumpla los plazos y requisitos establecidos por la norma.

Si el pago se realiza dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo, procede un descuento del 50 %, previo cumplimiento del curso pedagógico obligatorio.

Cuando el pago se efectúa entre el sexto y el vigésimo día hábil, el descuento será del 25 %, también condicionado a la realización del curso.

Entre el día 21 y el día 30 deberá cancelarse el 100 % del valor de la multa, sin beneficio de descuento. Superado este plazo, comienzan a generarse intereses moratorios y la autoridad de tránsito puede iniciar el proceso de cobro coactivo.