Chaquetas para moto: ¿cómo elegir la ideal según el clima?

Una prenda adecuada puede hacer que un viaje largo sea mucho más cómodo. Foto: PORNSAWAN

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Elegir una chaqueta para moto va más allá de una cuestión de estilo. La temperatura, el tipo de recorrido y las condiciones del clima influyen directamente en la comodidad y seguridad del motociclista.

Aunque muchas personas compran una chaqueta pensando únicamente en protegerse del frío o de la lluvia, hay materiales y diseños creados para diferentes ambientes. Una prenda adecuada puede hacer que un viaje largo sea mucho más cómodo, pero una elección equivocada puede provocar exceso de calor, acumulación de humedad o una menor protección.

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El clima hace la diferencia

De acuerdo con Sequoia Speed, empresa especializada en accesorios para motociclistas, una buena chaqueta debe adaptarse a las condiciones del clima sin dejar de ofrecer protección.

Para quienes conducen en el calor, la recomendación es elegir prendas fabricadas con materiales que favorezcan la ventilación como las mallas textiles de alta tenacidad, los forros interiores de poliéster respirable, y las protecciones perforadas en hombros y codos, que permiten un mejor flujo de aire.

Para clima frío, la empresa explica que materiales como el cuero grueso, el nylon impermeable sin forro removible y los forros polares o térmicos fijos ayudan a conservar el calor. Sin embargo, advierte que estas mismas características pueden convertirse en una desventaja cuando la temperatura sube, ya que retienen el calor y reducen la ventilación.

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No todas las chaquetas sirven para el mismo uso

Según Auteco, en el mercado existen diferentes tipos de chaquetas diseñadas para necesidades específicas:

Chaquetas urbanas

Pensadas para el uso diario en ciudad, con materiales resistentes y diseños que se integran fácilmente con la ropa de todos los días.

Chaquetas touring

Ideales para viajes largos por carretera, ya que ofrecen un buen equilibrio entre comodidad y protección.

Chaquetas trail

Similares a las touring, pero con diseños y colores más claros que ayudan a disminuir la sensación de calor durante la conducción.

Chaquetas impermeables

Diseñadas para mantener seco al motociclista en días de lluvia. Por lo general, incorporan colores llamativos para mejorar la visibilidad, aunque no reemplazan una chaqueta de protección.

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Cinco recomendaciones para manejar moto

Según Nicolás Upegui, gerente general de Autocolombiana, hablar de seguridad vial va mucho más allá de respetar señales o cumplir normas de tránsito. “La seguridad también implica fomentar una cultura de prevención donde el motociclista esté preparado para anticiparse a los riesgos, conocer su motocicleta y utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos que tiene a disposición. La seguridad comienza mucho antes de encender el motor”, señaló el directivo.

Teniendo esto como base, el experto comparte cinco recomendaciones para una conducción más segura: