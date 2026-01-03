¿Qué significan las líneas amarillas continuas y discontinuas en la carretera?

Una línea amarilla continua en el centro de la vía indica que los vehículos no deben cruzar al carril contrario, una medida usada en tramos donde la maniobra representa un alto riesgo. Foto: Getty Images/Glowimages RF - gettyimages

Las líneas pintadas sobre el pavimento no son un detalle menor ni un elemento decorativo de la vía. Hacen parte de un sistema técnico de marcas viales diseñado para regular y canalizar el tránsito, así como para advertir riesgos y obstáculos a los conductores.

Su significado y uso están definidos en el Manual de Señalización Horizontal, documento técnico adoptado por el Ministerio de Transporte de Colombia y de aplicación obligatoria en el país.

Las líneas amarillas en el centro de la carretera sirven para evitar choques frontales. Indican cómo deben circular los vehículos que van en sentidos opuestos y cuándo está prohibido adelantar.

Línea amarilla continua: adelantamiento prohibido

Si la línea amarilla es continua, la norma es clara: no se puede adelantar.

Esto significa que el conductor no debe cruzar al carril contrario, aunque crea que “alcanza a pasar”. Estas líneas se pintan en tramos donde adelantar es peligroso, como:

curvas,

pendientes,

zonas con poca visibilidad,

o sectores donde los vehículos circulan a alta velocidad.

Cuando hay doble línea amarilla continua, la prohibición aplica para ambos sentidos de la vía.

Línea amarilla discontinua: adelantamiento permitido, con condiciones

La línea amarilla discontinua marca el centro de una carretera de doble sentido y sí permite adelantar, pero no de forma automática.

El adelantamiento solo es válido si:

hay visibilidad suficiente ,

no se aproximan vehículos de frente,

y las condiciones de la vía y del clima lo permiten.

Es decir, la línea discontinua autoriza la maniobra, pero el conductor sigue siendo responsable de evaluar si es segura.

¿Dónde no se puede adelantar?

El Artículo 73 del Código Nacional de Tránsito Terrestre establece prohibiciones especiales para adelantar otro vehículo, incluso en tramos donde la línea no sea continua. Según la norma, no se debe adelantar:

En intersecciones .

En tramos donde exista línea separadora central continua o señal de prohibición de adelantamiento.

En curvas o pendientes .

Cuando la visibilidad sea desfavorable .

En las proximidades de pasos peatonales .

En cruces ferroviarios .

Por la berma o por la derecha de otro vehículo.

En general, cuando la maniobra represente peligro.

