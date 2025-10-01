Rutas y recomendaciones para viajar en moto durante la semana de receso

La motocicleta se perfila como protagonista de los viajes, no solo por su economía y practicidad, sino también porque acerca a los viajeros a nuevos paisajes y les permite disfrutar del turismo en diferentes regiones. Foto: Cortesía Royal Enfield

La semana de receso escolar, que se extenderá del 6 al 10 de octubre, movilizará a miles de colombianos en todo el país. En este escenario, la motocicleta se perfila como protagonista de los viajes, no solo por su economía y practicidad, sino también porque acerca a los viajeros a nuevos paisajes y les permite disfrutar del turismo en diferentes regiones.

Proyecciones de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi estiman que más de 1,1 millones de personas se desplazarán en moto durante este periodo vacacional. El dato confirma la relevancia de este medio de transporte en Colombia, donde ya circulan más de 13 millones de unidades registradas, lo que la convierte en el vehículo con mayor participación dentro del parque automotor nacional.

Ese protagonismo, sin embargo, también plantea retos importantes en materia de seguridad vial. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2024 se registraron 4.551 muertes en siniestros de tránsito en el país. En lo corrido de 2025, la cifra asciende a 4.760 fallecidos, de los cuales 2.943 eran motociclistas.

Frente a este panorama, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi ha intensificado su llamado a la prevención. A través de la iniciativa Movemos Colombia y la campaña #ElDestinoEsVolver, el gremio invita a los motociclistas a planear sus viajes con responsabilidad, cumpliendo la normatividad vigente y priorizando la seguridad en cada recorrido.

Como apoyo a los viajeros en dos ruedas, la Cámara estructuró un decálogo del motociclista, que resume los aspectos esenciales que deben verificarse antes de iniciar cualquier recorrido:

Licencia vigente: debe estar al día y corresponder a la categoría A1 o A2, según el cilindraje de la motocicleta. SOAT en regla: su porte es obligatorio y garantiza cobertura en caso de siniestros viales. Revisión técnico-mecánica: aplica para motos con más de dos años desde el registro inicial. Certifica que el vehículo se encuentra en condiciones seguras. Tarjeta de propiedad: documento indispensable para acreditar la titularidad de la motocicleta. Casco reglamentario: el conductor y el acompañante deben llevarlo siempre abrochado y correctamente ajustado. Luces encendidas: la norma exige mantener las luces bajas encendidas de día y de noche para aumentar la visibilidad. Estado de las llantas: revisar el labrado y evitar circular con llantas lisas, especialmente en condiciones de lluvia. Frenos en óptimas condiciones: verificar la respuesta inmediata del sistema antes de iniciar el viaje. Indumentaria adecuada: utilizar ropa de protección y calzado cerrado que cubra el tobillo. Equipaje seguro: sujetar correctamente las pertenencias y no exceder la capacidad de carga indicada por el fabricante.

Destinos para recorrer en moto por Colombia

Una buena planeación del viaje no solo depende de la preparación técnica de la moto y el equipamiento del conductor. Elegir la ruta adecuada también marca la diferencia entre un simple desplazamiento y una experiencia de viaje. En este punto, Royal Enfield resalta que Colombia cuenta con trayectos ideales para quienes buscan combinar carretera, paisajes y cultura, y propone recorridos que se ajustan al espíritu del motociclismo turístico.

La marca destaca cuatro rutas que permiten rodar fuera de la ciudad con seguridad y propósito, explorando territorios que reúnen naturaleza, tradición y la posibilidad de disfrutar la moto en nuevos escenarios.

Ruta: Medellín – Guatapé – San Rafael – San Carlos

Distancia aproximada: 130 km | Duración estimada: 3 h 45 min

Terreno: Asfalto en buen estado, curvas suaves, tramos destapados entre veredas y cruces rurales.

Lo que encontrará: Esta ruta combina lo mejor de la geografía antioqueña: embalses, cascadas y ríos cristalinos enmarcados por montañas verdes. A medida que se deja atrás Guatapé, el tráfico disminuye y el camino se vuelve más íntimo, ideal para perderse (en el buen sentido).

Paradas recomendadas: Suba la Piedra del Peñol antes de arrancar, haga una pausa en los charcos de San Rafael para refrescarse, y cierre el día en los balnearios naturales de San Carlos.

Ruta: Bogotá – Chiquinquirá – Ráquira – Tinjacá – Villa de Leyva

Distancia aproximada: 190 km | Duración estimada: 4 h 50 min

Terreno: Carreteras secundarias en buen estado, con algunos tramos destapados y vistas de montaña.

Lo que encontrará: Esta ruta es un viaje al corazón del altiplano cundiboyacense. Sale por el norte de Bogotá, toma vías alternas por Chocontá y Guachetá, donde el tráfico pesado desaparece, y continúa por carreteras rurales rodeadas de sembradíos y paisajes montañosos.

Paradas recomendadas: Almuerce en Ráquira, famoso por su alfarería artesanal; explore los miradores de Tinjacá; y llegue a Villa de Leyva con tiempo para caminar entre calles empedradas y visitar los pozos azules.

Ruta: Cali – Buenaventura

Distancia aproximada: 115 km | Duración estimada: 2 h 50 min

Terreno: Vía principal en asfalto, con curvas pronunciadas, pendientes exigentes y tramos con alta humedad.

Lo que encontrará: El recorrido inicia en el clima cálido del Valle, atraviesa la cordillera Occidental con montañas cubiertas de neblina y bosque nublado, y termina en el puerto de Buenaventura, rodeado de selva húmeda y el mar Pacífico. Es una ruta de contrastes: de los cañaduzales y el sol intenso del interior a la brisa fresca del litoral.

Paradas recomendadas: Deténgase en el kilómetro 18, reconocido por su oferta gastronómica; haga una pausa en el corregimiento de Loboguerrero para apreciar el paisaje montañoso; y al llegar a Buenaventura, visite los esteros y playas cercanas como Juanchaco y Ladrilleros.

Ruta: Ipiales – Pasto – Laguna de la Cocha

Distancia aproximada: 175 km | Duración estimada: 3 h 20 min

Terreno: Carretera pavimentada en buen estado, con pendientes, curvas cerradas y tramos de alta montaña.

Lo que encontrará: Este recorrido del sur de Nariño es considerado uno de los más escénicos del país. Desde el Santuario de Las Lajas en Ipiales, se asciende entre montañas andinas, para luego descender hacia Pasto y continuar hasta la Laguna de la Cocha, un espejo de agua rodeado de páramo y vegetación nativa. Los cambios de altitud y clima hacen de la ruta una experiencia desafiante y única.

Paradas recomendadas: Visite el Santuario de Las Lajas antes de salir de Ipiales; disfrute de la gastronomía típica en Pasto, como el cuy o el locro de papa; y finalice en el puerto de El Encano, a orillas de la Laguna de la Cocha, ideal para paseos en lancha y caminatas por senderos naturales.

