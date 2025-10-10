Renault inicia la preventa del nuevo Twingo eléctrico: ¿cuánto vale?

A nivel visual mantiene gestos clásicos que lo conectan con el modelo original, pero con un lenguaje más actual. Foto: Renault

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Renault por fin mostró un adelanto del que muchos estaban esperando, el nuevo Twingo eléctrico. La marca francesa liberó las primeras imágenes oficiales y confirmó que este modelo marcará el regreso de uno de sus carros urbanos más recordados.

Esta cuarta generación vuelve a escena bajo la línea E-Tech, la familia de vehículos híbridos y eléctricos de Renault. Y para quienes quieran ser los primeros en tenerlo, la marca habilitará desde el 13 de octubre un sistema de reserva llamado Twingo R Pass.

De acuerdo con la marca, para quienes se inscriban en este programa recibirán un trato preferencial, con prioridad en la producción y en la entrega del vehículo. Además, los pedidos realizados dentro del periodo establecido darán acceso a beneficios adicionales que Renault aún no ha revelado.

Le puede interesar: Tesla presenta versiones más económicas del Model Y y Model 3: ¿qué cambian?

Lo que se sabe del nuevo Twingo eléctrico

El desarrollo del Twingo E-Tech corre por cuenta de Renault y Ampere, y con él la marca suma su quinto integrante eléctrico junto al Renault 5, el Renault 4, el Mégane y el Scenic, todos bajo la línea E-Tech. No se trata de un simple homenaje al pasado, sino de una reinterpretación pensada para encajar en la nueva estrategia de movilidad de la marca.

En las imágenes de adelanto se nota que el capó es un poco más largo que antes y Renault asegura que esta generación ofrecerá un interior más amplio y configurable. A nivel visual mantiene gestos clásicos que lo conectan con el modelo original, pero con un lenguaje más actual.

Los faros delanteros ahora son redondos y en tecnología LED, con una expresión “juguetona” y un diseño de parrilla que recuerda una sonrisa, un guiño directo a la primera generación. En la parte trasera se conservaron las luces en forma de medialuna, aunque con una reinterpretación más moderna y una silueta suavizada.

El techo panorámico sigue presente, igual que el portón vertical y el capó corto. Ese espacio delantero ya no aloja un motor de combustión, sino un compartimento pequeño de carga, gracias a la nueva configuración eléctrica.

Uno de los cambios importantes está en la carrocería, que pasa de tres a cinco puertas, a esto se suma un nuevo tono verde esmeralda, muy llamativo, que la marca describe como alegre y con personalidad propia.

Por dentro, la única referencia es el prototipo mostrado el año pasado, que contaba con una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas.

Aunque está confirmado que será completamente eléctrico, todavía no se ha revelado qué sistema de propulsión llevará el modelo de producción. Todo apunta a que usará una plataforma compacta del grupo Renault, posiblemente similar a la del Dacia Spring o el Renault Kwid eléctrico. Esos modelos alcanzan alrededor de 100 caballos de potencia y cerca de 250 kilómetros de autonomía, así que el Twingo podría moverse en ese rango.

Precio y lanzamiento

El debut del Twingo eléctrico en Europa está previsto para el 6 de noviembre. Renault anunció que tendrá un precio de entrada por debajo de EUR $20.000, lo que equivale aproximadamente a COP $90.000.000.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.