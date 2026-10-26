Renault lanza Filante en Colombia: precio y estrategia de la marca

Renault Filante se vende en Colombia a un precio de COP 180.000.000. Foto: Nicolás Fernández

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En Occidente, Filante desembarcó en Colombia. Sí, fue el mercado nacional el segundo —tras su país de origen, Corea del Sur— al que llegó el producto que materializa la visión de lujo de Renault. Un SUV de gran tamaño, con 31 sistemas avanzados de asistencias a la conducción, tren motor híbrido total y un precio de COP 180.000.000.

Durante la presentación del vehículo en Colombia, Sara Betancur, gerente de marketing de Renault-Sofasa, habló en entrevista sobre la llegada del nuevo vehículo tope de gama de la firma gala a nivel local, su significado y los planes de la marca para los próximos meses.

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¿Qué representa Filante para Renault y qué busca la marca con este modelo?

Filante es el buque insignia de Renault y representa nuestra apuesta por conquistar el segmento premium. Incorpora innovaciones como cámaras de visión del entorno, retrovisor eléctrico y sistemas de asistencia a la conducción. También busca resaltar la identidad de la marca en un mercado cada vez más competido.

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Colombia es el segundo país del mundo, después de Corea, al que llega Filante. ¿Por qué fue elegido?

Colombia tiene una dinámica importante en materia de electrificación y una demanda creciente de vehículos híbridos completos. Además, el país ha hecho un gran trabajo dentro del Grupo Renault, tanto por su red de concesionarios como por la percepción y el valor de la marca. En Francia se dice que Renault es la marca francesa más colombiana. Nuestra participación en el mercado es relevante y eso hace que Colombia sea un país estratégico para presentar nuevos productos.

¿Cómo avanza la hoja de ruta de electrificación de Renault en Colombia y qué novedades vienen hacia 2027?

Comenzamos con Arkana, nuestra propuesta “mild hybrid”, en 2024. Después llegó Duster E-Tech 4×4, con la que buscamos hacer más accesible esta tecnología. Luego presentamos la nueva Koleos “full hybrid” y ahora Filante. Prácticamente tenemos una opción electrificada en cada segmento en el que participamos. Para 2027 tendremos varias novedades que iremos anunciando a su debido tiempo. La visita del Renault 4 también es una señal de lo que estamos preparando.

El Renault 4 lleva varios meses en pruebas en Colombia. ¿Qué falta para que llegue al mercado?

Las pruebas ya terminaron y los resultados son satisfactorios. Esperamos dar noticias pronto.

Con la llegada de nuevas marcas y tecnologías, ¿cómo busca Renault mantener su participación en Colombia y diferenciarse de la competencia?

La llegada de nuevas marcas hace que la participación del mercado se distribuya. Para diferenciarnos, apostamos por nuestra identidad francesa, una amplia red de concesionarios y un ecosistema de servicios que incluye financiación, “renting” y vehículos usados. Nuestra trayectoria y conocimiento del mercado colombiano dan confianza a los consumidores. Llevamos 57 años en el país y queremos seguir generando empleo y construyendo futuro.

¿Qué inversiones u oportunidades de exportación contempla Renault para los próximos años en Colombia?

Ya tenemos un trabajo de exportación con el Kwid fabricado en Colombia. Además, hace unos días firmamos un acuerdo de intención con el Gobierno para trabajar conjuntamente en un nuevo proyecto. Sabemos que se trataría de una camioneta electrificada, pero todavía faltan aspectos por definir y no podemos dar el proyecto por confirmado. Tanto nosotros como el Gobierno debemos avanzar en las condiciones necesarias para hacerlo realidad. Nuestra estrategia es convertir a Colombia en una plataforma de exportación. Necesitamos generar economías de escala para mantener la competitividad de la industria, y este proyecto podría contribuir a ese objetivo.

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¿Qué novedades llevará Renault al Salón del Automóvil y qué papel tendrá este evento en el cierre de año?

El Salón del Automóvil es una oportunidad para mostrar mucho más que vehículos. Queremos presentar todo nuestro ecosistema, incluidos los servicios de posventa, Plan Rombo y nuestra oferta de usados. En cuanto a novedades, estará el Renault 4 y tendremos otra sorpresa que los visitantes podrán conocer durante el evento.