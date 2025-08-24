Los carros más rápidos del mundo: esta es la velocidad que alcanzan

La nueva competencia se centra en romper la barrera de los 500 km/h, un terreno reservado para los llamados hypercars. Foto: hennessey

Desde hace décadas, la industria automotriz ha demostrado que los límites de la velocidad están hechos para superarse. Los superdeportivos se han convertido en el escenario perfecto para esta carrera tecnológica, en la que las marcas compiten por alcanzar cifras cada vez más extremas.

Aunque la mayoría de los propietarios difícilmente tendrá la oportunidad de probar estas prestaciones en condiciones reales, lo cierto es que cada nuevo modelo empuja un poco más los estándares de lo posible.

Hoy en día ya no se habla solo de superar los 400 km/h, una marca que parecía imposible en su momento. La nueva competencia se centra en romper la barrera de los 500 km/h, un terreno reservado para los llamados hypercars. Algunos de estos modelos ya están listos y comienzan a ocupar un lugar destacado en la lista de los carros más rápidos del planeta.

¿Qué necesita un carro para ser uno de los más veloces?

De acuerdo con el medio especializado Car and Driver, no se trata únicamente de instalar un motor de gran potencia. Este selecto grupo de vehículos reúne lo último en ingeniería y, además de velocidad, suele estar acompañado de precios altísimos que los colocan también entre los carros más caros y lujosos del mundo.

Para crear un automóvil capaz de superar los 400 km/h, es necesario combinar varios elementos:

Potencia descomunal: motores diseñados para generar cifras que en otros segmentos serían impensables.

Neumáticos especiales: capaces de soportar de manera segura velocidades extremas sin comprometer la estabilidad.

Frenos de alto rendimiento: imprescindibles para detener con seguridad un vehículo que circula a estas velocidades.

Aerodinámica avanzada: formas estilizadas, bajos pronunciados y colas alargadas que permiten que el aire juegue a favor en lugar de convertirse en resistencia. En los casos más ambiciosos, incluso se prescinde de alerones traseros para optimizar el flujo aerodinámico.

Estos son los carros más rápidos del mundo

La lucha por la supremacía de la velocidad en el mundo automotriz es feroz y cambia con frecuencia. Modelos que en algún momento presumieron de ser los más rápidos pronto cedieron su lugar frente a nuevos rivales.

Según el portal especializado Car and Driver, este es el ranking de los cinco carros más veloces del planeta:

5. Hennessey Venom F5 – 435 km/h

El sucesor del mítico Venom GT fue presentado en 2021 y llegó con un objetivo ambicioso: romper la barrera de los 500 km/h. El Venom F5 está impulsado por un motor V8 Fury de 6,6 litros biturbo, capaz de generar 1.842 caballos de potencia.

Aunque todavía no ha alcanzado los 500 km/h, en pruebas realizadas en la pista Johnny Bohmer de Florida (Estados Unidos) logró marcar 435 km/h, igualando la cifra de su predecesor y dejando claro que está preparado para seguir intentando superar ese límite.

4. Aspark Owl SP600 – 438,7 km/h

El trono del carro eléctrico más rápido cambió de manos en junio de 2024. En el trazado de Papenburgo (Alemania), el Aspark Owl SP600 alcanzó los 438,7 km/h, superando al Rimac Nevera.

Se trata de un hypercar japonés en versión de preproducción, sin retrovisores laterales para mejorar la aerodinámica y con neumáticos Bridgestone Potenza Race diseñados a medida. Aunque aún no está en producción definitiva, ya se perfila como un referente en la categoría de eléctricos de alto rendimiento.

3. Koenigsegg Agera RS – 447,2 km/h

En 2017, la marca sueca Koenigsegg se consolidó como una de las grandes rivales de Bugatti en la caza de récords de velocidad. El Agera RS, con su motor V8 biturbo de 5,0 litros y 1.160 caballos de potencia, logró una marca de 447,2 km/h, que le valió el Récord Guinness de ese año como el carro más rápido del mundo.

Además, se convirtió en el protagonista de otra hazaña: el récord 0-400-0 km/h, que completó en apenas 36,44 segundos, demostrando no solo su capacidad de acelerar, sino también de frenar con eficiencia.

2. SSC Tuatara – 460,4 km/h

El SSC Tuatara ostenta desde 2021 el Récord Guinness como el carro más rápido del mundo. En esa ocasión registró una media oficial de 455,28 km/h, alcanzada a partir de dos carreras en direcciones opuestas para neutralizar el efecto del viento. En una de ellas, su velocidad máxima llegó a 460,4 km/h.

Este hypercar estadounidense es impulsado por un motor que entrega 1.250 caballos de potencia con gasolina convencional, pero que puede llegar hasta los 1.750 caballos al usar gasolina E85. Pese a la polémica de un intento anterior, en el que se habló de más de 500 km/h, pero con irregularidades en la medición, el Tuatara se mantiene como el poseedor del título oficial.

1. Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 490,5 km/h

En la cima se encuentra el Bugatti Chiron Super Sport 300+, un hypercar que en 2019 logró lo que hasta entonces parecía imposible: rozar los 500 km/h. Equipado con un motor W16 de 1.600 caballos de potencia y una carrocería alargada optimizada para la aerodinámica, alcanzó los 490,5 km/h en la pista de Ehra-Lessien (Alemania), un circuito de pruebas clave para la firma francesa.

Aunque su récord no fue certificado por Guinness, Bugatti hizo historia al ser la primera marca en romper la barrera de las 483 km/h. Tras este logro, se lanzó una producción limitada de 30 unidades, con un precio cercano a los 3,5 millones de euros cada una, aunque las versiones de clientes fueron limitadas a “solo” 440 km/h por motivos de seguridad.

