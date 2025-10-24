Cinco recomendaciones fáciles para ahorrar gasolina en su carro

Aunque los motores modernos están optimizados para ciertos rangos de funcionamiento, mantener velocidades elevadas de forma constante puede desajustar ese equilibrio y elevar el gasto de combustible. Foto: Pexels

Ahorrar gasolina no solo es una cuestión de cuidar el bolsillo, también tiene mucho que ver con la forma en que se conduce y se mantiene el carro. Al final del mes, el consumo de combustible puede marcar una diferencia importante en los gastos, por eso cada litro cuenta.

Si últimamente ha notado que su vehículo está gastando más de lo habitual o simplemente quiere optimizar su rendimiento, hay hábitos sencillos que pueden ayudarle a mejorar la eficiencia del motor sin complicaciones.

Pensando en esto, los expertos de Volkswagen comparten cinco recomendaciones fáciles de aplicar para reducir el consumo de gasolina y hacer que su carro rinda más en cada recorrido.

1. Mantenga una velocidad constante

Una conducción tranquila siempre rinde más, por eso mantener una velocidad moderada -entre 50 y 70 km/h- ayuda a que el motor trabaje sin esfuerzo innecesario y, por lo tanto, gaste menos gasolina. Los cambios bruscos de velocidad, los frenazos repentinos o las aceleraciones fuertes hacen que el consumo se dispare sin que uno lo note.

2. Arranque con suavidad

Evite pisar el acelerador a fondo justo al encender el carro. Lo ideal es permitir que el motor alcance una temperatura estable antes de exigirle. En los vehículos con caja manual, use la primera marcha solo para iniciar el movimiento y cambie pronto a segunda, así el motor trabajará más relajado y el consumo será menor.

3. Revise la presión de las llantas y cuide el frenado

Unas llantas en buen estado y con la presión adecuada pueden marcar la diferencia. Cuando están desinfladas, la resistencia al rodar aumenta y el carro necesita más energía (y más gasolina) para avanzar. Revíselas con frecuencia y siga las recomendaciones del fabricante.

Además, evite los frenazos. Cuando se conduce con distancia y se anticipan las maniobras del tráfico, se logra un flujo más suave y un ahorro considerable de combustible.

4. Use el aire acondicionado con moderación

El aire acondicionado es cómodo, pero también exige esfuerzo adicional al motor. Úselo solo cuando realmente sea necesario, si la temperatura lo permite, abrir las ventanas puede ser suficiente.

5. Evite llevar peso innecesario

Cuanto más peso transporte el carro, más combustible necesitará para moverse. Haga una limpieza de vez en cuando y retire objetos que no utilice con frecuencia. Viajar ligero también es una forma sencilla de ahorrar.

¿El tamaño del carro influye en el consumo de gasolina?

El tamaño y el peso del vehículo tienen una relación directa con el consumo de combustible. Los expertos de Volkswagen explican que los carros más grandes y pesados suelen gastar más gasolina que los modelos pequeños y livianos, simplemente porque sus motores deben esforzarse más para mover todo ese peso extra.

Pero no todo se resume al tamaño, hay otros factores que también influyen en el rendimiento del combustible, como la eficiencia aerodinámica, el desempeño del motor y el uso del aire acondicionado. Por eso, dos carros de dimensiones similares pueden tener consumos distintos dependiendo de su diseño, su mantenimiento y hasta del estilo de conducción de quien esté al volante.

