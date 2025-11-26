SENA abre cursos de mecánica y reparación de carros: así puede inscribirse

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Foto: SENA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) volvió a incluir en su oferta formativa varias capacitaciones cortas relacionadas con la mecánica y el mundo automotriz. Son programas de aproximadamente 40 horas que mezclan clases virtuales y actividades prácticas pensadas para personas que quieran conocer las fallas más frecuentes de un vehículo y cómo resolverlas sin salir de casa.

Antes de inscribirse, los aspirantes deben verificar que cuentan con las condiciones mínimas que exige la institución. Entre ellas están tener más de 14 años, acceso a internet estable, conocimientos informáticos básicos, disponibilidad de tiempo para cumplir con las actividades y un nivel de compromiso que les permita terminar el curso. Además, se solicita la posibilidad de utilizar un taller mecánico, requisito necesario para desarrollar las prácticas previstas en el plan de formación.

Es preciso aclarar que estos cursos del SENA no tienen costo y que cualquier persona que cumpla los requisitos puede obtener la certificación, siempre que complete entre 40 y 48 horas de trabajo académico, según la estructura de cada programa.

Qué enseñan estos cursos cortos del Sena

Estos espacios de formación buscan que los participantes aprendan a diagnosticar fallas comunes en vehículos, hacer reparaciones básicas y realizar rutinas de mantenimiento en distintos tipos de automotores. Todo el proceso se desarrolla bajo un modelo teórico-práctico que, además, está guiado por instructores especializados.

Las opciones para inscribirse son las siguientes:

• Bombas lineales mecánicas

Quienes se inscriban revisarán cómo operan los sistemas de inyección en motores diésel y otras tecnologías de combustión interna presentes en vehículos como camionetas, camiones y ómnibus.

• Descripción y funcionamiento de la caja de cambios

Este programa aborda más a fondo el conjunto de transmisión del vehículo. El objetivo es que el estudiante pueda identificar fallas en el sistema de propulsión y aplicar las correcciones siguiendo los parámetros técnicos del fabricante.

• Motor de combustión interna a gasolina

Está dirigido a personas interesadas en reconocer las partes del motor, entender el proceso para evaluar su desgaste y aprender a identificar las causas de un funcionamiento inadecuado.

Cómo se desarrollan las clases

Las actividades teóricas pueden completarse virtualmente, desde cualquier lugar. Para las prácticas, el aprendiz debe contar con un espacio donde pueda interactuar con los sistemas reales descritos en el contenido del curso.

Puede consultar más información en: https://ejecucionformacion.sena.edu.co/cursos-cortos

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.