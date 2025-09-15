Suzuki alcanza los dos millones de motos ensambladas en Colombia

La compañía conmemoró este logro en su planta de Pereira, Risaralda, en una ceremonia que reunió a autoridades y directivos nacionales e internacionales. Foto: Suzuki

Suzuki Motor de Colombia alcanzó este fin de semana un capítulo destacado en su historia con la producción de dos millones de motocicletas ensambladas en el país. La celebración inició el jueves 11 de septiembre con un evento en la planta ensambladora de Pereira, al que asistieron invitados especiales de la industria y de la región. Allí se rindió homenaje al trabajo de los colaboradores y socios estratégicos que han acompañado el desarrollo de la marca. Posteriormente, el domingo 14 de septiembre, Suzuki abrió oficialmente su nueva pista de pruebas de motocicletas, también en Pereira, con una jornada dirigida a clientes, usuarios y empleados.

Tras este reconocimiento a su presente, vale la pena mirar hacia atrás. La historia de Suzuki en Colombia comenzó el 28 de enero de 1982 con la constitución de la compañía en el país. Dieciséis años después, en 1998, inició su proceso de internacionalización con exportaciones hacia mercados como Venezuela, México, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Perú.

A finales de los noventa y comienzos del 2000, la empresa dio pasos importantes en la modernización de su operación. En 1999 incorporó una línea de fosfato para optimizar procesos, en 2000 obtuvo la certificación ISO 9001 en gestión de calidad y en 2003 recibió la certificación ISO 14001, mostrando un compromiso ambiental.

Durante la primera década del nuevo milenio, la planta se consolidó como un referente industrial en la región, con una capacidad de producción cercana a las 80.000 motocicletas anuales y más de 550 colaboradores. En ese periodo se alcanzaron hitos importantes: en 2004 se ensambló la motocicleta número 500.000, en 2007 se registró un récord de ventas con 85.554 unidades y en 2009 se celebró la producción de la motocicleta número un millón.

En los años siguientes, la compañía orientó sus esfuerzos hacia la innovación y la sostenibilidad. En 2015 implementó el sistema de pintura en polvo para reducir emisiones y optimizar recursos, y en 2017 amplió su planta de tratamiento de aguas residuales con tecnología de lodos activados. En 2019, el personal técnico recibió la certificación internacional SSQS otorgada por la Casa Matriz, en 2020 se inauguró una segunda línea de ensamble y en 2022 se alcanzó un récord histórico de 10.223 motocicletas ensambladas en un solo mes.

El año 2023 marcó otro momento destacado: por primera vez un colombiano, Juan José Orozco Valencia, asumió la presidencia de Suzuki Motor de Colombia. En ese mismo año se ensamblaron 80.000 motocicletas y se exportaron 10.000 unidades a países de la región como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador y Venezuela. Además, la compañía recibió el reconocimiento a la Excelencia Ambiental REGAR y amplió su capacidad productiva.

La senda de crecimiento continuó en 2024 con un nuevo récord de ventas de 124.496 unidades, con la GN 125 y la DR 150 como protagonistas del portafolio. Finalmente, en febrero de 2025, Suzuki fue reconocida en los Kaizen Awards Colombia y Global por su excelencia operativa, mientras la GN 125 se consolidó como una de las motocicletas más vendidas del país con 3.235 registros en un solo mes.

Cifras del mercado de motos en Colombia

El logro de Suzuki al alcanzar los dos millones de motocicletas ensambladas en el país se enmarca dentro de un sector que atraviesa un momento de fuerte crecimiento. Según cifras de Andemos, en lo corrido del 2025 se han vendido 712.630 unidades, de las cuales 97.271 corresponden únicamente al pasado mes de agosto.

En el acumulado del año, el top cinco de marcas con mayores ventas es el siguiente:

AKT: 115.215 unidades vendidas Bajaj: 114.905 unidades Yamaha: 113.283 unidades Suzuki: 107.742 unidades Honda: 82.597 unidades

