Tesla Model 3 con batería LG, se posiciona como el de mayor autonomía de la marca

Tesla ha comenzado a ofrecer en China la versión de largo alcance con tracción trasera del Model 3, disponible para pedidos a través de su tienda online oficial. Este nuevo modelo se convierte en el vehículo de mayor autonomía de la marca hasta la fecha, alcanzando hasta 830 kilómetros según el ciclo de homologación CLTC.

Curiosamente, no fue la propia compañía la que divulgó la información inicial, sino el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China, que incluyó el vehículo en su registro oficial de nuevos modelos para el mercado local.

Esta versión no solo se destaca por su rango, sino también por su rendimiento. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, una mejora frente a los 6,1 segundos del Model 3 estándar con tracción trasera.

Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, incorpora una batería de 78,4 kWh suministrada por LG, con dos posibles configuraciones de autonomía CLTC: 830 km y 800 km. Además, figura en la vigésima edición de la lista oficial de “Modelos de vehículos de nueva energía exentos del impuesto sobre la compra de vehículos”, publicada el pasado 7 de agosto.

El precio inicial en China es de 269.500 yuanes (unos 37.950 dólares). Actualmente, existen incentivos que incluyen un subsidio de seguro por tiempo limitado de 8.000 yuanes (aprox. 1.125 USD), privilegios especiales de carga y la transferencia gratuita por tiempo limitado del paquete de conducción inteligente.

Tesla aprovechó para actualizar la versión de tracción total del Model 3 Performance, que ahora alcanza 647 km de autonomía CLTC, frente a los 623 km anteriores. Su precio base se mantiene en 339.500 yuanes (unos 47.850 dólares).

De acuerdo con los datos del Ministerio, el Model 3 de largo alcance mantiene las dimensiones exteriores del modelo actual: 4.720 mm de largo, 1.848 mm de ancho y 1.442 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.875 mm. El peso en vacío es de 1.760 kg y el peso bruto vehicular de 2.192 kg.

Utiliza llantas 235/45R18 o 235/40R19 y presenta ángulos de aproximación y salida de 13 y 12 grados, respectivamente. Su motor eléctrico trasero desarrolla 225 kW (302 caballos de potencia), lo que supone un incremento de 31 kW respecto al modelo estándar de tracción trasera. El tipo de motor pasa del código 3D7 al 3D6, y la velocidad máxima se mantiene en 200 km/h.

En definitiva, Tesla refuerza su presencia en el competitivo mercado chino con un Model 3 que no solo marca un nuevo récord de autonomía para la marca, sino que también mejora el rendimiento y mantiene un precio competitivo. Y sí, para quienes se lo preguntan: en términos de alcance, este es el Tesla que más lejos puede llegar sin pasar por una estación de carga.

Tesla Model Y L: más espacio, seis plazas y mayor autonomía

La segunda gran novedad de Tesla para el mercado chino llega con el Model Y L, una versión de batalla extendida que responde a la alta demanda local por carrocerías más largas y espaciosas.

Este nuevo formato aprovecha el incremento en dimensiones para sumar una tercera fila de asientos, lo que le permite ofrecer una configuración interior de seis plazas, una propuesta pensada para familias o para quienes buscan mayor versatilidad en los viajes. Con 4,98 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,67 metros de alto, el Model Y L es 18 centímetros más largo, cinco centímetros más alto y cuenta con 15 centímetros adicionales de distancia entre ejes respecto al Model Y convencional, alcanzando así los 3,04 metros entre ejes.

En materia de propulsión, incorpora un sistema de doble motor: uno delantero de 142 kW y otro trasero de 198 kW, alimentados por la misma batería de LG utilizada en el nuevo Model 3, aunque en este caso con capacidad aumentada hasta los 82 kWh. Este conjunto, que por sí solo pesa 465 kilos, otorga al SUV una autonomía estimada de 751 kilómetros según la homologación CLTC, con un peso total del vehículo de 2.088 kilos.

La llegada de esta variante se produce en un contexto en el que Tesla enfrenta ligeros descensos en sus cifras de entrega en el país asiático. En julio, la compañía entregó 67.886 unidades de los Model 3 y Model Y fabricados en China, lo que supone una caída del 5,2 % en comparación con junio y del 8,4 % en términos interanuales.

