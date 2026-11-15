Tienen cama, nevera y microondas: así son las cabinas de algunas tractomulas en Colombia

Las cabinas de gama alta pueden tener cama, nevera con congelador, microondas y espacio para instalar un televisor, además de sistemas independientes de climatización y entretenimiento. Foto: Cortesía

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Para este puente festivo, si usted viaja por carretera, seguramente encontrará tractomulas estacionadas a un lado de la vía. La restricción a la circulación de vehículos de carga, como tractomulas y camiones con peso igual o superior a 3,4 toneladas, ya tiene horarios establecidos para las jornadas de descanso y las temporadas que se aproximan.

Con o sin restricción, donde usted vea tractomulas estacionadas a la hora del almuerzo o de la cena, es posible que encuentre buenos restaurantes frecuentados por los conductores.

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"Eso es muy cierto: donde hay comida típica, buena sazón, sopita, plato fuerte y un descanso merecido, en ese sitio paramos", le dice a El Espectador Jairo Arley Briceño Forero, quien lleva veintisiete años al volante por las carreteras de Colombia. Su centro de operaciones es la cabina de una Kenworth T800 de color negro que bautizó La Lula.

La historia de su familia se dio a conocer en el país mediante la serie de televisión Los Briceño, producida por Caracol Televisión, que relataba vivencias relacionadas con el transporte de carga pesada y el amor.

Briceño cubre las rutas entre los puertos del Caribe, el interior del país y los ingenios azucareros del Valle del Cauca. Su labor consiste en transportar o recoger carga. En los recorridos, la música de su agrupación predilecta, AC/DC, y otros clásicos del rock and roll le hacen compañía.

A veces lleva como copiloto a Bruno, su perro de ocho años, que asoma la cabeza por la ventanilla cuando las condiciones climáticas lo permiten.

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¿Y cómo es conducir una tractomula como La Lula?

En el imaginario de muchas personas está que lo más difícil es parquear una tractomula. Sin embargo, conducir estos vehículos exige una gran habilidad técnica. Entre otros aspectos, el conductor debe manejar una transmisión de 18 velocidades, cuyos cambios se seleccionan según el peso de la carga, la topografía de la ruta y las pendientes.

El transporte de carga por carretera en Colombia también registra la incorporación de mujeres a la conducción de tractocamiones, un segmento históricamente operado por hombres. Claudia Bolívar, conductora de este tipo de vehículos, señaló en una entrevista para el programa de televisión En tenis que una de las maniobras que más exigencia técnica requiere es conducir en reversa: "Va al contrario que en el carro particular".

Claudia viaja sola y considera que conducir es un espacio para la reflexión. Su tractomula se llama La Reina.

Por su parte, Vivian Hughes, gerente administrativa de Casa Inglesa, compañía con 140 años de trayectoria en el país, señala que la participación de las mujeres en el sector no se limita a conducir estos vehículos.

"Ocupamos posiciones de liderazgo en un renglón productivo como la carga pesada. Los entornos laborales han evolucionado", afirma.

Hughes le dijo a este diario que, tras más de seis décadas de representación de la marca Kenworth, los vehículos actuales incorporan avances tecnológicos y que la fábrica mantiene un enfoque en tecnología y seguridad para los conductores.

Añade que, cuando se adquiere una tractomula, el color de la carrocería lo define el comprador a partir de especificaciones técnicas y cartas cromáticas precisas. Estos vehículos pueden estar pintados de azul cielo o verde menta, entre otros colores.

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Así es por dentro la cabina de una tractomula

Cuando se detenga a almorzar y encuentre una tractomula estacionada, aproveche para conocer el espacio en el que sus conductores pasan largas jornadas en carretera.

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La cabina de gama alta puede integrar una cama de 76 pulgadas, un compartimento para nevera con congelador de cajón, horno microondas y anclajes para pantallas de televisión, además de mandos independientes para aire acondicionado, calefacción, audio y servicios sanitarios.

Si estacionar una tractomula requiere precisión, imagine lo que significa ubicar más de 40 tractocamiones dentro del Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en Cartagena, durante el pasado congreso de Colfecar.

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Edwin Torres Montes, gerente de operaciones, tuvo la responsabilidad de coordinar la logística del evento. Le dijo a El Espectador que la pericia de los conductores resultó determinante. A la muestra solo ingresaban los cabezotes, mientras que los tráileres permanecían afuera. La planeación fue milimétrica.

"Es como un juego de Tetris a escala real y demanda una coordinación rigurosa", explica. El equipo dispuso de doce horas para el montaje y el ingreso ordenado de cabezotes, motores, cenefas y estructuras de exhibición, con estrictos protocolos de maniobra y seguridad.

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Según las cifras entregadas por Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), el parque automotor del país está compuesto por 400.835 vehículos de carga. De estos, el 17,9 % corresponde a tractocamiones y el 82 % a camiones.

Ahora, cuando viaje por carretera, no se sorprenda si encuentra un camión que parece estar siempre sonriendo. Se trata del Foton Galaxy, un vehículo de carga pesada cuya parrilla delantera tiene un diseño curvo que recuerda una sonrisa. Si se cruza con uno, salude a su conductor con un cambio de luces.