Todo lo que debe tener en cuenta antes de viajar por carretera

Viajar por carretera sigue siendo una de las formas más habituales de movilización en Colombia, sobre todo en temporadas de alta afluencia como fin de año, vacaciones y puentes festivos. Esta forma de desplazamiento implica una serie de responsabilidades que comienzan incluso antes de encender el vehículo

Las cifras de siniestralidad vial en el país evidencian que la prevención no depende solo del estado de las vías, sino de decisiones conscientes que toman conductores y demás actores viales.

Uno de los factores determinantes es la planeación previa del trayecto. Identificar rutas, estaciones de servicio, puntos de descanso y posibles desvíos permite anticiparse a situaciones inesperadas y reducir el estrés durante el viaje. “Planee siempre su viaje. Tenga identificados los puntos claves que podría necesitar en el camino, como estaciones de servicio, lugares de descanso y, por qué no, algún sitio que valga la pena visitar”, explica Francisco Soto, gerente de posventa para las marcas Peugeot, Opel, Fiat, Jeep y RAM.

A esta preparación se suma la revisión preventiva del vehículo, un paso que se suele subestimar. “Lo ideal es una inspección de al menos 15 puntos que incluya fluidos, frenos y suspensión. Sin embargo, si el vehículo ha funcionado con normalidad, es indispensable verificar antes del viaje que los frenos, las luces y los limpiabrisas estén en correcto funcionamiento”, advierte Soto, al insistir en que estos chequeos básicos pueden evitar fallas en carretera.

La recomendación no se limita a los automóviles. En el sector de autopartes, la revisión técnica también se extiende a otros medios de transporte. “Las mismas ensambladoras o importadores de autos, motos, bicicletas y patinetas sugieren revisiones periódicas, no solo de las partes mecánicas, sino también de las eléctricas, especialmente antes de un viaje por carretera, para evitar malas experiencias o daños que se pudieron haber prevenido con revisiones y cambios básicos”, señala Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes.

Las condiciones de conducción también influyen directamente en la seguridad vial. Mantener una temperatura adecuada dentro del vehículo, entre 19 y 21 grados centígrados, contribuye al confort y la concentración del conductor, al igual que iniciar el recorrido tras haber descansado bien. En situaciones de lluvia o alta humedad, el uso del aire acondicionado resulta fundamental para desempañar los vidrios, mientras que una correcta alineación de las luces garantiza una mejor visibilidad de la vía. “En carros modernos, y también en algunos con varios años, el aire acondicionado genera aire seco que ayuda a desempañar los vidrios, y es fundamental que las luces estén bien alineadas para que la iluminación se proyecte correctamente”, agrega Soto.

Más allá del estado del vehículo, los aspectos legales y de protección son esenciales. “Portar siempre el SOAT vigente es fundamental para garantizar la atención de las víctimas en caso de un siniestro”, informa Andrea Díaz, directora de la Cámara del SOAT de Fasecolda. A esta cobertura obligatoria se recomienda sumar un seguro voluntario que cubra daños al vehículo y a terceros, así como verificar que el kit de carretera esté completo, en buen estado y accesible antes de salir a la vía.

Durante el recorrido, el comportamiento del conductor es un factor decisivo. Respetar los límites de velocidad, realizar pausas frecuentes para evitar la fatiga y los microsueños, no conducir bajo los efectos del alcohol ni sustancias psicoactivas y acatar la señalización vial son medidas básicas de prevención. “Cumplir las normas de tránsito, respetar los límites de velocidad y asumir una actitud responsable en la vía no son simples recomendaciones: son decisiones que salvan vidas”, enfatiza Díaz.

La urgencia de estas recomendaciones se refleja en las cifras oficiales. En los últimos años, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha registrado más de 8.000 muertes anuales por siniestros viales en Colombia. El Sistema de Registro de Atención en Salud de Víctimas de Accidentes de Tránsito (SIRAS) reporta más de un millón de personas afectadas cada año, con una motocicleta involucrada en el 88 % de los casos. De ese total, cerca de 111.000 víctimas son menores de edad. En promedio, en el país hay 27.000 víctimas mensuales, lo que vendría siendo la lamentable cifra de 23 muertes diarias, siendo los hombres y los jóvenes entre 18 y 29 años los más afectados.

Frente a este panorama, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cumple un papel central al garantizar la atención inmediata de todas las víctimas sin distinción, destinando cada año alrededor de COP 2,5 billones para gastos médicos y otras atenciones. En 2025, las coberturas incluyeron gastos médicos y hospitalarios, traslado en ambulancia, indemnización por fallecimiento y compensación por incapacidad total y permanente.

Las cifras confirman que los siniestros viales no son hechos aislados, sino el reflejo de desafíos estructurales y de comportamientos que pueden corregirse. Reforzar el control institucional y avanzar hacia mecanismos como el licenciamiento por puntos es parte de la solución, pero el cambio empieza antes de salir a la carretera. Revisar el vehículo en sus componentes mecánicos y eléctricos, tener los seguros obligatorios y voluntarios, respetar las normas y conducir con responsabilidad son decisiones cotidianas con un impacto directo en la protección de la vida. Y que cada uno, desde el momento inicial que se pone detrás del volante, puede marcar la diferencia.