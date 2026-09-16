Toyota amplía su oferta híbrida con las nuevas RAV4 PHEV y Land Cruiser 300 HEV

Ambos lanzamientos hacen parte de la estrategia global de Toyota de diversificación de tecnologías automotrices, conocida como Multi-pathway, y de su visión Beyond Zero Foto: Andrés Montes Alba

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La estrategia de electrificación de Toyota en Colombia suma dos nuevos modelos que llevan la tecnología híbrida a segmentos y necesidades diferentes. La marca presentó la nueva RAV4 PHEV, disponible en las versiones XSE y GR-S, y la Land Cruiser 300 HEV, ofrecida en las variantes ZX y GR-S. Mientras la primera apuesta por un sistema híbrido enchufable con autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros, la segunda incorpora un esquema híbrido autorrecargable que combina un motor V6 biturbo con un propulsor eléctrico para alcanzar 457 hp.

Ambos lanzamientos hacen parte de la estrategia global de Toyota de diversificación de tecnologías automotrices, conocida como Multi-pathway, y de su visión Beyond Zero de reducción de emisiones. La compañía plantea así una oferta que no se limita a una única tecnología de electrificación, sino que incorpora diferentes soluciones de acuerdo con las características de cada vehículo y las condiciones de los mercados.

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RAV4 en su sexta generación

Desde su primera generación, en 1994, RAV4 ha significado mucho para Toyota. Este SUV ha sido uno de sus modelos más vendidos y su mejor carta, junto a Corolla, para liderar en ventas en diferentes mercados del mundo. En esta sexta generación, la RAV4 PHEV, combina un motor de gasolina de 2,5 litros y 2.487 centímetros cúbicos con dos motores eléctricos ubicados en los ejes delantero y trasero. El conjunto desarrolla una potencia máxima combinada de 324 hp y 450 Nm de torque combinados, todo esto asociado a una transmisión E-CVT con reversa y tracción integral electrónica AWD. De acuerdo con la ficha técnica, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

La RAV4 PHEV se comercializa en dos configuraciones. Foto: Andrés Montes Alba

Uno de sus principales atributos es la batería de iones de litio de 22,7 kWh, que permite una autonomía de hasta 142 kilómetros en modo completamente eléctrico. Para recargarla, Toyota incorpora un puerto Tipo 1 para corriente alterna y un conector CCS1 para corriente continua. En DC admite hasta 50 kW y puede recuperar del 20 al 80 % de la batería en aproximadamente 30 minutos, mientras que en AC el mismo proceso toma alrededor de dos horas bajo las condiciones de carga indicadas por la marca.

La RAV4 PHEV se comercializa en dos configuraciones. La XSE tiene una orientación hacia el confort y el equipamiento, con rines de 20 pulgadas, techo panorámico de doble panel, asientos delanteros con calefacción y ventilación, tablero digital de 12,3 pulgadas y pantalla multimedia de 12,9 pulgadas. También incorpora conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido JBL de nueve parlantes, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB-C.

Como viene siendo costumbre, también llegará en su versión GR-S, que trae todo el lenguaje de Toyota Gazoo Racing a la RAV4 PHEV. Cuenta con rines de 20 pulgadas de diseño específico, spoiler trasero deportivo, asientos con diseño GR y una suspensión cuya calibración fue desarrollada para ofrecer un comportamiento más dinámico. Esta versión mide 4.645 milímetros de largo, 1.880 milímetros de ancho y 1.685 milímetros de alto, con una distancia libre al suelo de 201 milímetros.

La Land Cruiser más potente

En conjunto desarrolla 457 hp y 790 Nm de torque. Foto: Andrés Montes Alba

La oferta de electrificación se amplía con la Land Cruiser 300 HEV, un modelo que conserva la orientación hacia el uso todoterreno de la familia Land Cruiser. En este caso, Toyota utiliza un sistema híbrido paralelo que combina un motor V6 biturbo de gasolina de 3.445 centímetros cúbicos con un motor eléctrico generador síncrono ubicado entre el motor térmico y la transmisión automática de 10 velocidades.

El conjunto desarrolla 457 hp y 790 Nm de torque, cifras que convierten a esta Land Cruiser en una de las aplicaciones híbridas de mayor capacidad de la marca en el mercado colombiano. El sistema transmite la fuerza a las cuatro ruedas mediante tracción permanente 4WD Full-Time y cuenta con una función de bajo o reductora accionada electrónicamente. También puede desplazarse en modo 100 % eléctrico a velocidades inferiores a 30 km/h.

A diferencia de la RAV4 PHEV, que permite conectar su batería a una fuente externa, la Land Cruiser 300 utiliza un sistema híbrido autorrecargable. La batería cuenta con un blindaje especial e impermeable para mantener la capacidad de vadeo de 700 milímetros, una característica que conserva la vocación todoterreno del modelo.

La Land Cruiser 300 ZX HEV está orientada al confort y el lujo. Su equipamiento incluye rines de 20 pulgadas, parrilla cromada, faros LED adaptativos y portón trasero eléctrico de apertura manos libres. En el interior incorpora cuero natural, acabados en madera, asientos delanteros eléctricos con tres memorias, calefacción y ventilación, además de climatización automática de cuatro zonas.

La configuración también contempla dos pantallas táctiles de 11,6 pulgadas para los pasajeros traseros, tablero digital de 12,3 pulgadas, Head-Up Display, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas y sistema de sonido JBL Premium con 14 parlantes y subwoofer.

En la Land Cruiser 300 GR-S HEV, Toyota Gazoo Racing aporta una configuración de carácter deportivo y orientada al desempeño fuera del asfalto. La parrilla utiliza un acabado negro mate con el nombre Toyota en grandes dimensiones, mientras que los rines de 18 pulgadas se combinan con neumáticos 265/65R18 de perfil más alto.

El elemento técnico más distintivo de esta versión es el sistema e-KDSS, que controla electrónicamente las barras estabilizadoras. En terrenos irregulares puede desacoplarlas para aumentar el recorrido de las ruedas y favorecer el contacto con el suelo. Cuando el vehículo circula sobre asfalto, las barras vuelven a acoplarse para reducir el balanceo de la carrocería. El conjunto se complementa con la suspensión variable adaptativa AVS.

Las dos familias de modelos incorporan sistemas avanzados de asistencia a la conducción. La RAV4 PHEV equipa Toyota Safety Sense 4.0, mientras que la Land Cruiser 300 HEV incorpora Toyota Safety Sense con funciones como sistema de precolisión, control crucero adaptativo, asistencia de trazado de línea, alerta de salida de carril y luces altas adaptativas.

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En ambos casos se suman tecnologías como monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, asistencia para maniobras de estacionamiento y cámaras de visión panorámica. La RAV4 PHEV dispone de siete airbags, mientras que la Land Cruiser 300 HEV cuenta con 10 airbags.

Los dos lanzamientos también llegan acompañados por la red de concesionarios de Automotores Toyota Colombia y los servicios de la denominada Cadena de Valor de la marca, que contempla mantenimiento planeado, alternativas de financiación y seguros. Para la Land Cruiser 300 HEV, Toyota establece una garantía especial para el sistema híbrido de ocho años o 160.000 kilómetros.

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En precios, la Toyota RAV4 PHEV XSE tiene un valor de $273.900.000, mientras que la RAV4 PHEV GR-S llega a $282.900.000. Por su parte, la Land Cruiser 300 ZX HEV tiene un precio de $594.500.000 millones y la Land Cruiser 300 GR-S HEV se ofrece por $616.500.000.