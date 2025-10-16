Video: Hyundai Tucson obtuvo 5 estrellas y Citroën Basalt 0 en pruebas Latin NCAP

En esta sexta ronda de pruebas de 2025, dos modelos muy conocidos en Colombia fueron los protagonistas: el Hyundai Tucson y el Citroën Basalt. Foto: Latin NCAP

Latin NCAP reveló una nueva tanda de evaluaciones de seguridad para vehículos vendidos en la región, y los resultados no pasaron desapercibidos. En esta sexta ronda de pruebas de 2025, dos modelos muy conocidos en Colombia fueron los protagonistas: el Hyundai Tucson y el Citroën Basalt. Mientras el Tucson alcanzó la máxima calificación de cinco estrellas, el Basalt se fue al otro extremo con cero estrellas.

El Tucson, fabricado en Corea y la República Checa, mostró una evolución importante frente a evaluaciones anteriores. Hoy ofrece seis airbags y control electrónico de estabilidad como elementos estándar, y suma sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en una proporción suficiente para entrar en los cálculos del organismo. Gracias a ese equipamiento, el SUV registró puntuaciones destacadas: 83,98% en protección para ocupantes adultos, 91,62% para niños, 75,08% en protección a peatones y otros usuarios vulnerables de la vía, y un sólido 96,28% en asistencia a la seguridad.

Vale recordar que el Tucson ya había pasado por los laboratorios de Latin NCAP bajo los protocolos actuales. En 2022 debutó con apenas dos airbags frontales y cero estrellas. Meses después, Hyundai reaccionó incluyendo airbags laterales y de cortina, además del Control Electrónico de Estabilidad (ESC), lo que le permitió subir a tres estrellas en una nueva evaluación ese mismo año. Ahora, con el refuerzo de las asistencias a la conducción, el modelo completó el salto hasta las cinco estrellas.

Latin NCAP destacó especialmente el desempeño del Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) para peatones y ciclistas, tanto en escenarios urbanos como en carreteras. También resaltó que los sistemas de mantenimiento de carril y el detector de punto ciego alcanzaron la puntuación máxima dentro de sus respectivas pruebas.

Para Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, este resultado es más que una buena noticia comercial: “El primer resultado de cinco estrellas para Hyundai en Latin NCAP demuestra un cambio profundo hacia vehículos más seguros y es bien recibido por el programa y los consumidores. Esperamos que los próximos modelos de la marca sigan ese camino”.

El otro protagonista de esta ronda fue el Citroën Basalt, y no precisamente por buenas noticias. Latin NCAP volvió a encender las alarmas sobre algunos modelos del grupo Stellantis, y esta vez el golpe fue directo. El Basalt, fabricado en Brasil, terminó con cero estrellas.

La versión evaluada es la de entrada, con cuatro airbags y control electrónico de estabilidad, pero sin bolsas de aire laterales para la cabeza ni tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción.

Según Latin NCAP, en la prueba de impacto frontal el vehículo mostró una estructura inestable y, además, se identificó un detalle que generó cuestionamientos. Se trata de un refuerzo ubicado únicamente del lado del conductor, cerca del pilar A, ausente del lado del pasajero. El organismo lo describió como un elemento oculto pensado más para superar la prueba que para proteger realmente a los ocupantes. A esto se suma que el pretensionador del cinturón del pasajero no actuó correctamente, lo que derivó en una protección débil para el pecho.

Las cifras reflejan todo lo anterior: 39,37% en protección para ocupantes adultos, 58,35% para niños, 53,38% en peatones y usuarios vulnerables, y apenas 34,88% en asistencia a la seguridad.

Tras conocer los resultados, Alejandro Furas fue contundente con su lectura: “Stellantis se expone como un fabricante que no prioriza la seguridad de sus clientes. Desafortunadamente, con este resultado del Citroën Basalt, queda claro que para Stellantis, la vida de los consumidores de América Latina y el Caribe no importa tanto como la de los de India”.

