Ventajas y desventajas de la carga inalámbrica de celulares en los carros

Este sistema es utilizado por fabricantes como Apple, Samsung, Google y prácticamente todos los principales fabricantes de vehículos. Foto: JD Power

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hoy en día, el celular cumple muchas más funciones que solo permitir una llamada o enviar un mensaje. Es una herramienta integral en la vida diaria: actúa como guía de navegación, centro de entretenimiento, canal de comunicación laboral y personal, y hasta un asistente digital.

Esta multifuncionalidad ha elevado la necesidad de mantenerlo con batería suficiente durante todo el día, especialmente mientras se conduce. En ese contexto, la carga inalámbrica en los carros ha ganado protagonismo como una alternativa cómoda y cada vez más vista en los modelos actuales.

¿Cómo funciona la carga inalámbrica en los carros?

La tecnología que permite cargar un celular sin necesidad de cables se conoce como carga inductiva. El principio detrás de este sistema es la transferencia de energía entre dos bobinas —una integrada en la base de carga del vehículo y otra en el teléfono celular— mediante un campo electromagnético.

Cuando se coloca un dispositivo compatible sobre la base de carga, la bobina transmisora ubicada en el carro genera un campo magnético oscilante. Este campo induce una corriente eléctrica en la bobina receptora del teléfono, la cual es convertida en corriente continua (CC) para alimentar la batería del dispositivo.

En la mayoría de los vehículos modernos, estas plataformas de carga están integradas de forma discreta en la consola central, en bandejas del salpicadero o incluso dentro del compartimento del apoyabrazos.

El rol del sistema Qi

Según un análisis de JD Power, firma reconocida por sus estudios sobre la industria automotriz, tanto el vehículo como el teléfono deben ser compatibles con el mismo estándar de carga inalámbrica para que el proceso funcione correctamente. En la mayoría de los casos, este estándar es Qi, desarrollado por el Consorcio de Energía Inalámbrica (WPC, por sus siglas en inglés).

Este sistema es utilizado por fabricantes como Apple, Samsung, Google y prácticamente todos los principales fabricantes de vehículos, mostrando una amplia interoperabilidad. Este nivel de compatibilidad permite que un usuario cargue su celular en una gran variedad de superficies con tecnología Qi, ya sea en el carro, en el escritorio de trabajo o en la casa.

Las versiones más recientes ofrecen mejoras en potencia, disipación de calor y velocidad de carga. De acuerdo con JD Power, la próxima generación conocida como Qi2 promete optimizar aún más la eficiencia del sistema, con miras a ofrecer una experiencia más fluida y práctica para los conductores y ocupantes del vehículo.

Esta tecnología presenta tanto ventajas como desventajas para los conductores. Según el análisis de JD Power, estas son las principales consideraciones a tener en cuenta:

Ventajas de la carga inalámbrica en los carros

La carga inalámbrica integrada en los vehículos ofrece beneficios prácticos que pueden mejorar la experiencia diaria de uso:

Comodidad : basta con colocar el celular sobre la base de carga para que comience a cargarse, sin necesidad de conectar cables ni buscar enchufes adicionales.

Menor desgaste : al eliminar el uso constante del conector físico, se reduce el deterioro tanto del cable como del puerto de carga del teléfono.

Cabina más ordenada : la ausencia de cables visibles contribuye a un interior más limpio y organizado.

Mayor seguridad : contar con una ubicación fija para el dispositivo reduce la tentación de manipularlo durante la conducción, lo que puede ayudar a disminuir las distracciones al volante.

Proyección a futuro: con la creciente adopción de esta tecnología por parte de fabricantes de dispositivos y vehículos, su presencia se vuelve cada vez más relevante en los modelos nuevos.

Le recomendamos leer: Peugeot bate récord en ventas: ¿qué hay detrás de las cifras de la marca?

Desventajas de la carga inalámbrica

A pesar de sus beneficios, esta tecnología también implica ciertas limitaciones que deben considerarse:

Velocidades de carga más lentas : por lo general, la carga inalámbrica es más lenta que la carga mediante cable (USB-C o Lightning ). En trayectos cortos, puede ser insuficiente para lograr una carga significativa.

Acumulación de calor : el proceso inductivo tiende a generar calor, especialmente en ambientes cálidos, lo que puede afectar el rendimiento y la vida útil de la batería con el tiempo.

Dependencia de la alineación : si el teléfono no se coloca con precisión sobre la base, la carga puede interrumpirse o realizarse de forma ineficiente.

Interferencia de fundas : ciertos estuches, especialmente los fabricados en metal o con materiales gruesos, pueden obstaculizar el proceso de carga.

Compatibilidad limitada: no todos los celulares admiten carga inalámbrica, y algunos vehículos más antiguos no disponen de la infraestructura necesaria para ofrecer esta funcionalidad.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.