Volkswagen apostará por baterías de estado sólido en sus nuevos carros eléctricos

El Grupo Volkswagen anunció que su filial PowerCo producirá baterías de estado sólido en la planta de Sagunto (España) a partir de 2026. Estas celdas estarán destinadas a la nueva familia de vehículos eléctricos urbanos de Volkswagen, Skoda y Cupra. El anuncio se realizó en el Salón del Automóvil de Múnich, donde se confirmó que los Volkswagen ID. Cross, Skoda Epiq, Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo, contarán con esta tecnología.

De acuerdo con el fabricante, la producción de las primeras celdas se iniciará a finales de este año en Alemania. Posteriormente se sumarán la planta de Sagunto, en Valencia (España) y la de St. Thomas, en Canadá, ampliando así la capacidad de fabricación global del grupo.

La batería de celda unificada, denominada Unified Cell, representa un avance clave para Volkswagen. Su densidad energética alcanza los 660 Wh/l, lo que supone un aumento cercano al 10 % en comparación con las celdas anteriores y la posiciona como una de las más potentes en el segmento de gran volumen. Gracias a esta tecnología, los modelos de la llamada Electric Urban Car Family podrán ofrecer autonomías de hasta 450 kilómetros y tiempos de carga inferiores a los 25 minutos, de acuerdo con las estimaciones de la marca.

PowerCo ha desarrollado esta batería con la capacidad de adaptarse a diferentes composiciones químicas, entre ellas LFP, sodio-ion, NMC y estado sólido, lo que le otorga flexibilidad a pesar de la estandarización. La compañía prevé que este diseño se utilice en hasta el 80 % de los vehículos eléctricos de todas las marcas y regiones del grupo.

Frank Blome, CEO de PowerCo, señaló que la celda de batería se ha convertido en una tecnología destacada del siglo XXI y que desempeña un papel crucial para el futuro de la industria automotriz. Según el directivo, la primera serie de celdas de Volkswagen está a la altura de los principales competidores y ya trabajan en nuevas químicas como LFP e ion-sodio.

Por su parte, Oliver Blume, CEO de Volkswagen AG, aseguró que el grupo y sus marcas están acelerando el progreso tecnológico en la movilidad eléctrica. Destacó que Volkswagen ha tomado el control de componentes estratégicos como las celdas de batería, los sistemas de almacenamiento y los motores eléctricos, con el fin de desarrollar soluciones de alto nivel para sus clientes.

Primer vehículo de prueba con batería de estado sólido

PowerCo, en colaboración con Ducati y Audi, presentó el primer vehículo de prueba equipado con una batería de estado sólido. Se trata de una moto totalmente eléctrica basada en la Ducati V21L, cuyo sistema de baterías fue diseñado desde cero para cumplir con los requerimientos de la tecnología desarrollada por QuantumScape.

Para Volkswagen este avance no se limita a una evolución dentro de su estrategia de electrificación, sino que representa un salto cualitativo en el uso de celdas unificadas. Según la firma, la nueva tecnología aporta beneficios en densidad energética, velocidad de carga, seguridad y durabilidad, necesarios para su aplicación en futuros modelos de producción.

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, destacó que la alta densidad energética obtenida con esta tecnología resulta especialmente adecuada para motocicletas deportivas, donde el rendimiento es un factor determinante.

El siguiente paso dentro del plan del grupo será la construcción de una moto de carreras destinada a pruebas en pista, con el objetivo de evaluar en condiciones reales el potencial de las baterías de estado sólido. De manera paralela, PowerCo y QuantumScape avanzan en la integración de esta innovación en la celda unificada, con la meta de llevarla a los vehículos eléctricos de producción en los próximos años.

Almacenamiento energético a gran escala: el siguiente paso de Volkswagen

Por otra parte, Volkswagen anunció que su filial Elli, especializada en soluciones de recarga y energía, pondrá en marcha en diciembre de 2025 su primer sistema de almacenamiento estacionario a gran escala conectado a la red. De acuerdo con la marca, el proyecto contará con una potencia de 20 MW y una capacidad de 40 MWh, utilizando paquetes de baterías desarrollados por PowerCo como base tecnológica.

